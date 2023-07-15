У Зеленского решили запустить спецплатформу для коммуникации с бизнесом: как она будет работать

В Офисе президента Украины была создана координационная платформа для коммуникации с бизнесом по проблемам с силовыми структурами, Государственной налоговой службой и таможней.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники.

К созданию и работе платформы присоединили заместителя председателя ОП Ростислава Шурму, вице-премьера–министра экономики Юлию Свириденко и заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого.

Такую платформу предложили предприниматели во время общей встречи с Владимиром Зеленским.

Как будет работать президентская платформа для коммуникации с бизнесом

Первый этап начнется в понедельник, 17 июля. В течение недели предприниматели будут приходить с визитом в ОП и встречаться с руководителями платформы и другими должностными лицами. Будут принимать по три представителя бизнеса на каждой встрече.

Стороны будут обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели и будут искать пути решения. В частности, будут рассматриваться изменения законодательства и другие инструменты.

ОП хочет выяснить конкретные ситуации и фамилии лиц, которые могут затруднять работу предпринимателей.

Напомним, недавно власти также в очередной раз обещали покончить с безосновательными действиями со стороны силовиков. Это произошло после того, как правоохранительные органы 15 февраля пришли с обысками в офис IT-компании MacPaw и домой к владельцу Александра Косована.

После этого в Раде зарегистрировали проект закона, запрещающего во время обысков изымать компьютерную технику. Но на этом публичное решение проблемы остановилось.