У Зеленського вирішили запустити спецплатформу для комунікації з бізнесом: як вона буде працювати

В Офісі президента України створили координаційну платформу для комунікації з бізнесом щодо проблем із силовими структурами, Державною податковою службою та митницею.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на власні джерела.

До створення та роботи платформи долучили заступника голови ОП Ростислава Шурму, віцепрем’єрку – міністерку економіки Юлію Свириденко та заступника генпрокурора Дмитра Вербицького.

Таку платформу запропонували підприємці під час загальної зустрічі з Володимиром Зеленським.

Як працюватиме президентська платформа для комунікації з бізнесом

Перший етап розпочнеться у понеділок, 17 липня. Протягом тижня підприємці будуть приходити з візитом до ОП та матимуть зустріч з керівниками платформи та іншими посадовцями. Прийматимуть по троє представників бізнесу на кожній зустрічі.

Сторони обговорюватимуть проблеми, з якими стикаються підприємці та шукатимуть шляхи вирішення. Зокрема, розглядатимуть зміни законодавства та інші інструменти.

ОП хоче з'ясувати конкретні ситуації та прізвища осіб, які можуть ускладнювати роботу підприємців.

Нагадаємо, нещодавно влада також черговий раз обіцяла покінчити з безпідставними діями з боку силовиків. Це сталося після того, як правоохоронні органи 15 лютого прийшли з обшуками до офісу IT-компанії MacPaw та додому до Олександра Косована, який є власником.

Після цього в Раді зареєстрували проект закону, який забороняє під час обшуків вилучати комп'ютерну техніку. Але на цьому публічне вирішення проблеми зупинилося.