Украина получила от правительства Франции лоцманский катер, который будет курсировать на Дунае

Катер Pilotine XIV, полученный от французской стороны, будет способствовать увеличению оборачиваемости флота и снизит время простоя причалов и судов.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

Катер был передан в Ренийский филиал ГП "АМПУ" в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министром экологической трансформации и консолидации территорий Французской Республики.

В сообщении говорится, что борт будет курсировать на Дунае. В настоящее время на украинском участке этой реки уже работают 8 лоцманских кораблей. Но, как отметили в АМПУ, в связи с постоянно растущими объемами грузооборота портов Дунайского кластера такого количества недостаточно. Полученный катер поможет увеличить оборачиваемость флота и минимизировать простои причалов и судов.

"Франция передала второй лоцманский корабль для поддержки Украины, как и было обещано. Катер вышел из Дюнкерка, и поможет экспортировать зерновые, чтобы помочь кормить мир. Наша преданность полна, наша солидарность не прекратится", - написал министр Франции по транспорту Клеман Бон на своей странице в соцсети X (Twitter).

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский объявил о наличии договоренностей с несколькими государствами по передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих по временному гуманитарному коридору. По словам президента, Россия, вышедшая в июле из Черноморской зерновой инициативы, которая гарантировала безопасность кораблей, следующих в и из портов Одесской области, не оказывает значительного влияния на текущее движение судов.

Украинские порты на Дунае – главным образом Измаил и Рени, за последний год стали одним из основных путей экспорта, увеличив перевалку более чем вдвое.