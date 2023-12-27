Україна отримала від уряду Франції лоцманський катер, який буде курсувати на Дунаї

Катер Pilotine XIV, отриманий від французької сторони, сприятиме збільшенню оборотності флоту та зменшить час простою причалів та суден.

Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Зазначається, що катер був переданий в Ренійську філію ДП "АМПУ" у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністром екологічної трансформації та консолідації територій Французької Республіки.

У повідомленні йдеться, що борт курсуватиме на Дунаї. Наразі на українській ділянці цієї річки вже працюють 8 лоцманських кораблів. Але, як зазначили в АМПУ, у зв’язку з постійно зростаючими обсягами вантажообігу портів Дунайського кластеру, такої кількості недостатньо. Отриманий катер допоможе збільшити оборотність флоту та мінімізувати простої причалів та суден.

"Франція передала другий лоцманський корабель для підтримки України, як і було обіцяно зробити. Катер вийшов з Дюнкерка, і допоможе експортувати зернові, щоб допомогти годувати світ. Наша відданість є повною, наша солідарність не припиниться", - написав міністр Франції з транспорту Клеман Бон на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Фото: Міністерство інфраструктури України

У листопаді 2023 року Володимир Зеленський оголосив про наявність домовленостей з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором. За словами президента, Росія, що вийшла в липні з Чорноморської зернової ініціативи, якою було гарантовано безпеку кораблів, що слідують до та з портів Одеської області, не має значного впливу на поточний рух суден.

Українські порти на Дунаї - головним чином Ізмаїл та Рені, за останній рік стали одним з основних шляхів експорту, збільшивши перевалку більш ніж удвічі.