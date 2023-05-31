"Укрпочта" запустила онлайн-заказ марок для корпоративных клиентов

Корпоративные клиенты "Укрпочты" с 1 июня могут заказать онлайн стандартные марки на сумму от 1188 грн. Доставка курьером на адрес заказчика будет возможна только при заказе на сумму от 50 тыс грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Минимальный заказ марок любого номинала должен составлять или превышать 1188 грн и быть кратным 1-му листу. Минимальный заказ маркированных конвертов должен быть не менее 100 штук.

"Внедренный инструмент в первую очередь будет полезен клиентам государственного сектора и клиентам-банкам и позволит заказывать стандартные (нехудожественные) марки в любое время в любом городе и не тратить время на посещение отделения почтовой связи. Главное – это доступ в интернет", — отмечают в "Укрпочте".

Клиент оплачивает счет после заказа, когда получит на почту соответствующий документ. Это можно сделать онлайн. Доставку ЗПО (марок/знаков почтовой оплаты) оплачивает "Укрпочта" регистрируемой почтовой отправкой в отделение почтовой связи, обслуживающего заказчика, если сумма ЗПО не превышает 50 тыс грн, или курьером на адрес заказчика, если сумма ЗПО – от 50 тыс грн.

"Клиентам, которые при заказе ЗПО пользуются услугой безналичного расчета, больше не нужно идти в отделение почтовой связи, оформлять заявку на приобретение ЗПО , получать счет, после оплаты которого уточнять в отделении наличие необходимого количества ЗПО и при наличии приходить с доверенностью по почтовым маркам и/или маркированным конвертам", — отмечают в компании.

Напомним также, что 25 мая вступает в силу новый закон о почтовой связи, поэтому компания вводит некоторые изменения. В частности, с 1 июля "Укрпочта" больше не будет пересылать такие посылки, как "бандерольки", которые нужно было оклеивать марками.