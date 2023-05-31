"Укрпошта" запустила онлайн-замовлення марок для корпоративних клієнтів

Корпоративні клієнти "Укрпошти" з 1 червня зможуть замовити онлайн стандартні марки на суму від 1188 грн. Доставка кур’єром на адресу замовника буде можлива лише за умови замовлення на суму від 50 тис грн.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошта".

Мінімальне замовлення марок будь-якого номіналу має складати або перевищувати 1188 грн і бути кратним 1-му аркушу. Мінімальне замовлення маркованих конвертів повинно бути не менше 100 штук.

"Впроваджений інструмент в першу чергу буде корисний для клієнтів державного сектору та клієнтів-банків та дозволить замовляти стандартні (нехудожні) марки у будь-який час у будь-якому місті та не витрачати час на відвідини відділення поштового зв’язку. Головне – це доступ до інтернету", — зауважують в "Укрпошті".

Клієнт оплачує рахунок після замовлення, коли отримає на пошту відповідний документ. Це можна зробити онлайн. Доставку ЗПО (марок/знаків поштової оплати) оплачує "Укрпошта" реєстрованим поштовим відправленням до відділення поштового зв’язку, що обслуговує замовника, якщо сума ЗПО не перевищує 50 тис грн, або кур’єром на адресу замовника, якщо сума ЗПО – від 50 тис грн.

"Клієнтам, які при замовленні ЗПО користуються послугою безготівкового розрахунку, більше не потрібно йти до відділення поштового зв'язку, оформляти заявку на придбання ЗПО, отримувати рахунок, після оплати якого уточнювати у відділенні наявність необхідної кількості ЗПО та, за наявності, приходити з довіреністю за поштовими марками та/або маркованими конвертами", — зауважують в компанії.

Нагадаємо також, що 25 травня вступає в силу новий закон про поштовий зв’язок, тому компанія запроваджує деякі зміни. Зокрема, з 1 липня "Укрпошта" більше не буде пересилати такі посилки як "бандерольки", які потрібно було обклеювати марками.