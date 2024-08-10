В каких регионах Украины лучшие условия ведения бизнеса — опрос

Условия ведения бизнеса в регионах Украины остаются сложными, и только на Западе большинство предпринимателей считают их удовлетворительными. Среди основных проблем, с которыми сталкиваются компании, остаются вопросы мобилизации, трудности с бронированием, нехватка персонала и дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация, которая уже пятый год подряд проводит опрос бизнеса в четырех регионах (Львов, Одесса, Харьков и Днепр), чтобы оценить текущие условия ведения бизнеса, влияние войны на настроения предпринимателей и узнать о планах и проблемах компаний.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом оценки ситуации в Львове (2,62 балла) да Днепре (2,20 балла) почти не изменились.

В то же время в Одессе (2,15 баллов) да Харькове (1,45 баллов) оценки бизнеса несколько ухудшились. Условия ведения бизнеса компании в основном оценивают как сложные и только в Западном регионе большинство компаний считают их удовлетворительными.

Как сообщают в ЕБА, общими вызовами для большинства регионов есть вопросы мобилизации, трудности с бронированием, нехватка персонала и дефицит электроэнергии.

"Помимо поддержки деятельности компании в условиях военного положения, большинство бизнесов планируют сфокусироваться на диджитализации бизнес-процессов, выходе на новые рынки, расширении бизнеса. Дополнительно предприниматели Харьковского региона имеют в планах сокращение расходов и организацию дистанционной работы", — отмечают в ЕБА.

Львов

По данным опроса ЕБА, самые высокие оценки бизнес-климата уже несколько лет подряд поступают от предпринимателей Западного региона. В то же время, по сравнению с прошлым годом, во Львове возросло количество тех, кому сложно работать – с 28% до текущих 41%.

В то же время 53% считают условия ведения бизнеса удовлетворительными (72% в прошлом году). Еще 6% утверждают, что им легко вести бизнес. При этом 56% компаний региона работают в полном объеме и 44% с определенными ограничениями.

"К основным препятствиям ведения бизнеса компании Западного региона относят вопросы, касающиеся человеческого капитала – мобилизацию, трудности бронирования сотрудников и нехватку кадров. У 85% компаний есть сотрудники в рядах ВСУ, в частности у 69% компаний – это до 20% от военнообязанных работников, в 16% — 20-30% работников", — отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что компании остаются сфокусированными на тех же задачах, что и в прошлом году – поддержание деятельности в условиях военного положения, диджитализация бизнес-процессов и расширение бизнеса. Только 13% предпринимателей считают, что война может завершиться к концу 2024 года, в то время как 28% ожидают, что это произойдет в 2025 году, и еще 19% – в течение следующих трех лет.

Днепр

На втором месте по оценке ведения бизнеса в этом году оказался Днепровский регион, где ситуация очень похожа на прошлогоднюю. Сложными условия работы в регионе называют 75% предпринимателей, остальные 25% считают их удовлетворительными. В настоящее время в регионе в полном объеме работают только 20% компаний, остальные 80% работают с определенными ограничениями.

К основным вызовам в регионе компании относятся вопросы мобилизации и трудностей бронирования работников, также как для промышленного региона значительное негативное влияние на ведение бизнеса оказывают отключение электроэнергии.

У 60% компаний сейчас в рядах ВСУ находятся до 20% сотрудников, у 25% — 20-30%, у 5% — 30-40% работников. Всего добровольцы или мобилизованные среди работников находятся у 90% опрошенных компаний региона.

Второй год подряд, кроме поддержки деятельности в условиях военного положения, компании сосредотачиваются на диджитализации бизнес-процессов и выходе на новые рынки. В завершение войны в следующем 2025 году верят 35% респондентов, в то время как 25% считают, что это произойдет в течение одного-трех лет, а 15% – что Украина в состоянии войны надолго.

Одесса

Как сообщают в ЕБА, в Одесском регионе увеличилось количество предпринимателей, считающих условия ведения бизнеса сложными – с прошлогодних 53% до нынешних 75%. В то же время для 20% условия удовлетворительны, и для 5% – легкие. Полноценно в регионе работают 40% компаний, в то время как 60% – с определенными ограничениями.

К ключевым вызовам компании Южного региона относятся аналогичные факторы, как и в Западном регионе – трудность бронирования сотрудников, мобилизация и нехватка кадров. У 80% компаний есть сотрудники в рядах ВСУ, в частности, у 65% их количество составляет до 20% от военнообязанных работников, у 15% – более 20%.

Несмотря на трудности, бизнес фокусируется на диджитализации бизнес-процессов и выходе на новые рынки, кроме поддержки текущей деятельности. В завершение войны до конца года верят 20% опрошенных нами предпринимателей, еще по 25% считают, что война закончится либо в 2025 году, либо в течение следующих трех лет.

Харьков

Как отмечают в ЕБА, ожидаем хуже оценки бизнес-климата предпринимателей в Харьковском регионе. Все опрошенные компании оценили условия как сложные, в том числе 55% – очень сложные.

"В этом году ни одна компания не оценила бизнес-среду как удовлетворительную, хотя в прошлом году таких было 6%. Сейчас ни одна из опрошенных нами компаний не работает в полном объеме (6% работали полноценно в прошлом году). В то время как 91% компаний работают с ограничениями, а 9% не работают вообще", – свидетельствуют результаты опроса.

К главным вызовам в регионе компании относятся дефицит электроэнергии, а также мобилизация и трудности бронирования сотрудников. Среди опрошенных компаний, у всех есть сотрудники в рядах ВСУ – у 81% компаний их количество составляет до 20% всех военнообязанных, а у 18% – 20-30%.

"В отличие от других областей, бизнес Харьковского региона сосредоточен на сокращении расходов и обеспечении возможности дистанционной работы для своих работников, чтобы обеспечить постоянную работу компании в условиях военного положения", — отмечают ЕБА.

Там обращают внимание на то, что прогнозы бизнеса Харьковского региона относительно продолжительности войны остаются очень осторожными. Более половины, а именно 55% считают, что война может завершиться в течение следующих трех лет, 27% верят в завершение войны в 2025 году, и 9% ожидают, что война надолго.

Напомним, согласно последнему опросу "Бизнес в условиях войны", проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с UKRSIBBANK BNP Paribas Group, количество компаний, работающих с ограничениями, выросло в полтора раза по сравнению с началом года. В начале года таких компаний было 22%, а сейчас – 36%. Наибольшее ограничение связано с нехваткой квалифицированных работников из-за мобилизации, что влияет на 75% опрошенных компаний.