Бизнес смягчил оценки результатов своей деятельности – итоги опроса в июле

Бизнес в июле несколько смягчил оценку деловой активности, свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). В июле 2024 года ИОДА вырос до 44.4 из 43.6 в июне.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что положительное влияние на ожидания бизнеса оказали следующие факторы:

адаптивность к проблемам с энергоснабжением;

стабильная работа морского коридора;

стойкие инфляционные ожидания;

смягчение валютных ограничений;

сезонный фактор.

К сдерживающим факторам предприятия отнесли ухудшение ситуации безопасности, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, ухудшение курсовых ожиданий и значительный дефицит квалифицированных кадров.

В НБУ отмечают, что эти факторы усложняли экономическую активность предприятий всех участвующих в ежемесячных опросах секторов.

Инфографика: НБУ

Предприятия строительства значительно улучшили сдержанные оценки своих экономических результатов благодаря сезонному оживлению деятельности, а также бюджетному финансированию на строительство и восстановление жилья, инфраструктуры, дорог и автострад: секторальный индекс в июле составил 49.6 по сравнению с 43.0 в июне. Строители ожидали увеличения объема строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов и улучшили оценки увеличения объема закупки услуг подрядчиков.

Предприятия промышленности сохранили сдержанные ожидания по результатам своей деятельности из-за дефицита электроэнергии, усиления боевых действий и нехватки квалифицированных работников: секторальный индекс в июле составил 45.8 (в июне – 45.5). Респонденты смягчили оценки объемов изготовленной продукции и незавершенного производства, одновременно имели более сдержанные ожидания объема новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Предприятия были настроены на дальнейшее уменьшение запасов сырья и материалов и усилили негативные ожидания по поводу остатков готовой продукции.

Предприятия сферы услуг смягчили негативные оценки результатов своей экономической деятельности, невзирая на значительные перебои с энергоснабжением, снижение спроса и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс повысился до 42.5 в июле с 39.7 в июне. Респонденты улучшили оценки объема уже предоставленных услуг и новых заказов на услуги, в то же время спрогнозировали дальнейшее уменьшение объема услуг в процессе выполнения.

Предприятия торговли несколько ухудшили ожидания результатов своей деятельности под влиянием длительных отключений электроэнергии и усиления курсовых ожиданий: секторальный индекс в июле составил 44.7 (в июне – 46.4). Торговые компании спрогнозировали дальнейшее уменьшение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, третий раз подряд дали негативные оценки по запасам/остаткам товаров для продажи, усилив ожидания по увеличению их стоимости, а также были настроены на дальнейшее снижение торговой маржи.

Вместе с тем, предприятия промышленности, торговли и строительства спрогнозировали усиление темпов роста как закупочных цен, так и цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, респонденты сферы услуг были настроены на незначительное замедление последних, несмотря на усиление ожиданий роста закупочных цен.

Отмечается, что ситуация на рынке труда остается сложной. Только руководители строительных предприятий ожидали сохранения численности работников на уровне предыдущего месяца. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозировали сокращение персонала, хотя и несколько более низкими темпами, чем в предыдущем месяце. Самые сдержанные оценки дали руководители торговых предприятий.

Напомним, в июне бизнес второй месяц подряд дал негативные оценки деловой активности. Так, в прошлом месяце ИОДА снизился до 43,6 с 48,0 в мае.

При этом в марте (впервые за 5 месяцев) бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Однако сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

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