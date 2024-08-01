Бізнес пом’якшив оцінки результатів своєї діяльності – підсумки опитування у липні

Бізнес у липні дещо пом’якшив оцінки ділової активності, свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА). У липні 2024 року ІОДА зріс до 44.4 з 43.6 у червні.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що позитивний вплив на очікування бізнесу мали наступні фактори:

адаптивність до проблем із енергопостачанням;

стабільна робота морського коридору;

стійкі інфляційні очікування;

пом’якшення валютних обмежень;

сезонний фактор.

До стримуючих факторів підприємства віднесли погіршення безпекової ситуації, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, погіршення курсових очікувань та значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

В НБУ зазначають, що ці фактори ускладнювали економічну активність підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях.

Інфографіка: НБУ

Підприємства будівництва значно покращили стримані оцінки своїх економічних результатів завдяки сезонному пожвавленню діяльності, а також бюджетному фінансуванню на будівництво та відновлення житла, інфраструктури, доріг та автострад: секторальний індекс у липні становив 49.6 порівняно з 43.0 у червні. Будівельники очікували збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів й поліпшили оцінки щодо збільшення обсягу закупівлі послуг підрядників.

Підприємства промисловості зберегли стримані очікування щодо результатів своєї діяльності через дефіцит електроенергії, посилення бойових дій та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у липні становив 45.8 (у червні – 45.5). Респонденти пом’якшили оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та незавершеного виробництва, водночас мали стриманіші очікування щодо обсягу нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних. Підприємства були налаштовані на подальше зменшення запасів сировини та матеріалів й посилили негативні очікування щодо залишків готової продукції.

Підприємства сфери послуг пом’якшили негативні оцінки результатів своєї економічної діяльності, попри значні перебої з енергопостачанням, зниження попиту та збільшення витрат бізнесу: секторальний індекс підвищився до 42.5 у липні з 39.7 у червні. Респонденти поліпшили оцінки щодо обсягу вже наданих послуг та нових замовлень на послуги, водночас спрогнозували подальше зменшення обсягу послуг у процесі виконання.

Підприємства торгівлі дещо погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності під впливом тривалих відключень електроенергії та посилення курсових очікувань: секторальний індекс у липні становив 44.7 (у червні – 46.4). Торговельні компанії спрогнозували подальше зменшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, втретє поспіль надали негативні оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу, посиливши очікування щодо збільшення їх вартості, а також були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.

Разом з тим, підприємства промисловості, торгівлі та будівництва спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість респонденти сфери послуг були налаштовані на незначне сповільнення останніх, незважаючи на посилення очікувань щодо зростання закупівельних цін.

Зазначається, що ситуація на ринку праці залишається складною. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збереження чисельності працівників на рівні попереднього місяця. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозували скорочення персоналу, хоча й дещо нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки надали керівники торговельних підприємств.

Нагадаємо, у червні бізнес вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності. Так, минулого місяця ІОДА знизився до 43.6 з 48.0 у травні.

При цьому, в березні (вперше за 5 місяців) бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Проте, стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

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