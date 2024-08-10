В яких регіонах України найкращі умови ведення бізнесу, - опитування

Умови ведення бізнесу в регіонах України залишаються складними, й лише на Заході більшість підприємців вважають їх задовільними. Серед основних проблем, з якими стикаються компанії, залишаються питання мобілізації, труднощі з бронюванням, нестача персоналу та дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, яка вже п’ятий рік поспіль проводить опитування бізнесу у чотирьох регіонах (Львів, Одеса, Харків та Дніпро), щоб оцінити поточні умови ведення бізнесу, вплив війни на настрої підприємців та дізнатися про плани та проблеми компаній.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком оцінки ситуації у Львові (2,62 бали) та Дніпрі (2,20 балів) майже не змінились.

Водночас в Одесі (2,15 балів) та Харкові (1,45 балів) оцінки бізнесу дещо погіршились. Умови ведення бізнесу компанії переважно оцінюють як складні і тільки у Західному регіоні більшість компаній вважають їх задовільними.

Як повідомляють в ЄБА, спільними викликами для більшості регіонів є питання мобілізації, труднощі з бронюванням, нестача персоналу та дефіцит електроенергії.

"Окрім підтримання діяльності компанії в умовах воєнного стану, більшість бізнесів планують сфокусуватися на диджиталізації бізнес-процесів, виході на нові ринки, розширенні бізнесу. Додатково підприємці Харківського регіону мають в планах скорочення видатків та організацію дистанційної роботи", - зауважують в ЄБА.

Львів

За даними опитування ЄБА, найвищі оцінки бізнес-клімату вже кілька років поспіль надходять від підприємців Західного регіону. Водночас порівняно з минулим роком у Львові зросла кількість тих, кому складно працювати – з 28% до поточних 41%.

Водночас, 53% вважають умови ведення бізнесу задовільними (72% минулого року). Ще 6% стверджують, що їм наразі легко вести бізнес. При цьому 56% компаній регіону працюють в повному обсязі і 44% – з певними обмеженнями.

"До основних перешкод веденню бізнесу компанії Західного регіону відносять питання, що стосуються людського капіталу – мобілізацію, труднощі бронювання співробітників та брак кадрів. У 85% компаній є співробітники у лавах ЗСУ, зокрема у 69% компаній – це до 20% від військовозобов’язаних працівників, у 16% – 20-30% працівників", - наголошують в ЄБА.

Там додають, що компанії залишаються сфокусованими на тих же завданнях, що й минулого року – це підтримання діяльності в умовах воєнного стану, диджиталізація бізнес-процесів та розширення бізнесу. Тільки 13% підприємців вважають, що війна може завершитись до кінця 2024 року, тоді як 28% очікують, що це трапиться у 2025 році, і ще 19% – протягом наступних трьох років.

Дніпро

На другому місці за оцінкою ведення бізнесу цьогоріч опинився Дніпровський регіон, де ситуація є дуже схожою на минулорічну. Складними умови роботи в регіоні називають 75% підприємців, інші 25% вважають їх задовільними. Наразі в регіоні у повному обсязі працюють тільки 20% компаній, інші 80% працюють з певними обмеженнями.

До основних викликів в регіоні компанії відносять питання мобілізації та труднощів бронювання працівників, також як для промислового регіону значний негативний вплив на ведення бізнесу мають відключення електроенергії.

У 60% компаній наразі у лавах ЗСУ перебувають до 20% співробітників, у 25% – 20-30%, у 5% – 30-40% працівників. Усього добровольці або мобілізовані серед працівників є у 90% опитаних компаній регіону.

Другий рік поспіль, окрім підтримки діяльності в умовах воєнного стану, компанії зосереджуються на диджиталізації бізнес-процесів та виході на нові ринки. У завершення війни в наступному 2025 році вірять 35% респондентів, тоді як 25% вважають, що це трапиться протягом одного-трьох років, а 15% – що Україна в стані війни надовго.

Одеса

Як повідомляють в ЄБА, в Одеському регіоні збільшилась кількість підприємців, які вважають умови ведення бізнесу складними – з минулорічних 53% до нинішніх 75%. Водночас для 20% умови є задовільними, і для 5% – легкими. Повноцінно у регіоні працюють 40% компаній, тоді як 60% – з певними обмеженнями.

До ключових викликів компанії Південного регіону відносять аналогічні фактори, як і у Західному регіоні – труднощі бронювання співробітників, мобілізацію та брак кадрів. У 80% компаній є співробітники в лавах ЗСУ, зокрема у 65% їх кількість складає до 20% від військовозобов’язаних працівників, у 15% – більше 20%.

Попри труднощі, бізнес фокусується на диджиталізації бізнес-процесів та виході на нові ринки, окрім підтримки поточної діяльності. У завершення війни до кінця року вірять 20% опитаних нами підприємців, ще по 25% вважають, що війна закінчиться або у 2025 році, або протягом наступних трьох років.

Харків

Як зауважують в ЄБА, очікувано найгіршими є оцінки бізнес-клімату підприємців у Харківському регіоні. Усі опитані компанії оцінили умови як складні, зокрема 55% – як дуже складні.

"Цьогоріч жодна компанія не оцінила бізнес-середовище як задовільне, хоча минулого року таких було 6%. Наразі жодна з опитаних нами компаній не працює в повному обсязі (6% працювали повноцінно минулого року). Тоді як 91% компаній працюють з обмеженнями, а 9% не працюють взагалі", - свідчать результати опитування.

До головних викликів в регіоні компанії відносять дефіцит електроенергії, а також мобілізацію та труднощі бронювання співробітників. Серед опитаних компаній, в усіх є співробітники у лавах ЗСУ – у 81% компаній їх кількість складає до 20% від усіх військовозобов’язаних, а у 18% – 20-30%.

"На відміну від інших областей, бізнес Харківського регіону зосереджений на скороченні видатків та забезпеченні можливості дистанційної роботи для своїх працівників, щоб забезпечити сталу роботу компанії в умовах воєнного стану", - зазначають а ЄБА.

Там звертають увагу на те, шо прогнози бізнесу Харківського регіону щодо тривалості війни лишаються дуже обережними. Так, більше половини, а саме 55% вважають, що війна може завершитись протягом наступних трьох років, 27% вірять у завершення війни у 2025 році, і 9% очікують, що війна надовго.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням “Бізнес в умовах війни”, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією спільно з UKRSIBBANK BNP Paribas Group, кількість компаній, що працюють з обмеженнями, зросла у півтора рази порівняно з початком року. На початку року таких компаній було 22%, а зараз – 36%. Найбільше обмеження пов'язані з нестачею кваліфікованих працівників через мобілізацію, що впливає на 75% опитаних компаній.