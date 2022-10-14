В Украине запустили новую программу льготного кредитования для пострадавшего от войны бизнеса

Кабинет министров на заседании 14 октября утвердил постановление, предусматривающее, что украинские предприятия, в результате боевых действий потерявшие свои мощности, смогут получить до 60 млн грн льготного кредита. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает Правительственный портал.

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"Речь о мощностях, которые были разрушены, повреждены или расположены на оккупированных территориях. Эта новая программа позволит восстановить работу части бизнесов. Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала. Государство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Ссуда предоставляется в 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе чем за 50 километров до линии боевых действий", — резюмировал глава правительства.

Он считает, что новая правительственная программа станет дополнительной поддержкой бизнесов, готовых возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им потребовалась дополнительная поддержка от государства.

Шмигаль добавил, что за период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы ссуды на 54 млрд грн для более чем 13,5 тысячи бизнесов.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Под компенсацию будут подвергнуты краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные договоры на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, выполнение условий внешнеэкономического контракта, строительство и реконструкцию производственных объектов.

Заемщик должен быть ФЛПом или юрлицом; быть зарегистрированным на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий); не иметь открытых дел о банкротстве и не находиться в стадии ликвидации.