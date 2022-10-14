В Україні запустили нову програму пільгового кредитування для бізнесу, що постраждав від війни

Кабінет міністрів на засіданні 14 жовтня затвердив постанову, яка передбачає, що українські підприємства, які в результаті бойових дій втратили свої потужності, зможуть отримати до 60 млн грн пільгового кредиту. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

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"Мова про потужності, які були зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях. Ця нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів. Кредит буде надаватися на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій", — резюмував очільник уряду.

Він вважає, що нова урядова програма стане додатковою підтримкою бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави.

Шмигаль додав, що за період дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на 54 млрд грн для більш ніж 13,5 тисячі бізнесів.

Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

Під компенсацію підпадатимуть короткострокові, середньострокові та довгострокові договори на поповнення обігових коштів, придбання обладнання, виконання умов зовнішньоекономічного контракту, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.

Позичальник має бути ФОПом або юрособою; бути зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих територій); не мати відкритих справ про банкрутство та не перебувати в стадії ліквідації.