В Харьковской области обновили правила продажи алкоголя

Алкоголь в Харьковской области с 20 июля продается в магазинах с 08:00 до 20:00, а в кафе, барах и ресторанах с 08:00 до 22:00.

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Соответствующий приказ главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова опубликовали на сайте ОВА.

"Запретить на территории Харьковской области торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины) с 20:00 до 08:00 (кроме общепитов) и с 22:00 до 08:00 часов в общепите", — сказано в приказе.

Ранее в магазинах Харьковской области алкоголь продавали с 9:00 до 18:00, а в общепитах – с 9:00 до 21:00.

Ранее в Сумской области расширили временные рамки продаж алкоголя. Однако там время, когда торговые точки могут реализовывать алкоголь, зависит от крепости напитка и места продажи.

Напомним, КГГА со 2 июня разрешила продавать алкоголь в магазинах с 11:00 до 19:00. Отметим, что, когда администрация разрешила ресторанам, кафе и барам продавать алкоголь до 22:00, их выручка выросла на 58%.

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