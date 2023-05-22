"Зерновая сделка" положительно повлияет на рынок удобрений в Украине - Group DF

Продление "зернового" соглашения положительно повлияет на рынок удобрений в Украине, поскольку аграрии-экспортеры смогут получить дополнительные оборотные средства, которые потратят, в том числе, на закупку удобрений. Об этом в комментарии изданию Delo.ua сообщил директор по корпоративным коммуникациям крупнейшего в Украине производителя удобрений Group DF Олег Арестархов.

По его словам, сейчас фермеры стали активнее вывозить и продавать с элеваторов остатки прошлогоднего урожая, что означает получение аграриями оборотных средств и новые возможности для инвестиций.

"Никто точно не знает, будет ли работать зерновое соглашение через два месяца, но на сегодняшний день бизнес-цель аграриев поняла: продать урожай, освободить емкости для хранения нового урожая, который ожидается уже в июле, выйти "в деньги" и сделать базовые закупки на новый сезон. Таким образом они хотят хеджировать часть рисков". Олег Арестархов директор по корпоративным коммуникациям Group DF

Он отмечает, что "зерновое соглашение" стало мощным положительным сигналом для рынка, а его продление улучшает прогнозируемость аграрного бизнеса и позволяет фермерам освободить склады и продать зерно, пока оно не потеряло качество. Также, именно сейчас наблюдается постепенное возобновление аграриями долгосрочного планирования.

Олег Арестархов пояснил, что сейчас Group DF наблюдает аномальное для этого периода традиционно низкого сезона явление – спрос на произведённые холдингом удобрения значительно выше обычного . Это заметно не только по звонкам и контрактам, но и по объемам кредитов, которые привлекаются фермерскими хозяйствами под удобрения. Однако точно оценить, насколько возрастет спрос из-за "зернового соглашения", можно будет через несколько недель.

Директор по корпоративным коммуникациям также напомнил, что на закупку удобрений влияют четыре базовых фактора:

Цены на газ, основное сырье для производства удобрений. Цены на газ уже сейчас снизились, что привело к падению цен на удобрения;

Валютный курс Он сейчас стабилен благодаря надежной международной помощи, и есть даже некоторые предпосылки к ревальвации гривны;

Течение зерновой сделки;

Фактор сезонности. "Высокий сезон" в этом году затянулся – в мае сохраняется достаточно высокий спрос на удобрения, из-за чего заводы Group DF на крупные капремонты пока не уходят.

Напомним, 17 мая 2023 года стало известно, что зерновая инициатива, направленная на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлена еще на 2 месяца – до 18 июля.

До этого в Москве угрожали выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В свою очередь посол Украины в Турции Василий Боднар рассказывал, что зерновое соглашение определяет функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России.

О нынешнем состоянии в удобрительной отрасли, снижении цен и росте импорта читайте в статье " Украинский рынок удобрений восстанавливается. Почувствовал ли это агросектор? "