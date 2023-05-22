"Зернова угода" позитивно вплине на ринок добрив в Україні – Group DF

Продовження “зернової” угоди позитивно вплине на ринок добрив в Україні, оскільки аграрії-експортери зможуть отримати додаткові оборотні кошти, які витратять, в тому числі, на закупівлю добрив. Про це в коментарі виданню Delo.ua повідомив директор з корпоративних комунікацій найбільшого в Україні виробника добрив Group DF Олег Арестархов.

За його словами, зараз фермери почали активніше вивозити та продавати з елеваторів залишки минулорічного врожаю, що означає отримання аграріями оборотних коштів та нові можливості для інвестицій.

"Ніхто точно не знає, чи працюватиме зернова угода через два місяці, але на сьогоднішній день бізнес-мета аграріїв зрозуміла: продати врожай, звільнити ємності для зберігання нового врожаю, який очікується вже в липні, вийти "в гроші" та зробити базові закупівлі на новий сезон. У такий спосіб вони хочуть захеджувати частину ризиків". Олег Арестархов директор з корпоративних комунікацій Group DF

Він зазначає, що загалом "зернова угода" стала потужним позитивним сигналом для ринку, а її продовження покращує прогнозованість аграрного бізнесу і дозволяє фермерам звільнити склади та продати зерно, поки воно не втратило якість. Також, саме зараз спостерігається поступове відновлення аграріями довгострокового планування.

Олег Арестархов пояснив, що зараз Group DF спостерігає аномальне явище для цього періоду традиційно низького сезону – попит на вироблені холдингом добрива значно вище звичайного . Це помітно не лише за дзвінками та за контрактами, а і за обсягами кредитів, які залучаються фермерськими господарствами під добрива. Однак, точно оцінити, наскільки зросте попит через "зернову угоду", можна буде через декілька тижнів.

Директор з корпоративних комунікацій також нагадав, що на закупівлю добрив впливають чотири базові чинники:

Ціни на газ, основну сировину для виробництва добрив. Ціни на газ уже зараз знизилися, що призвело до падіння цін на добрива;

Валютний курс. Він нині стабільний завдяки надійній міжнародній допомозі, і є навіть деякі передумови до ревальвації гривні;

Перебіг зернової угоди;

Фактор сезонності. "Високий сезон" цього року затягнувся - у травні зберігається досить високий попит на добрива, через що заводи Group DF на великі капремонти поки що не йдуть.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

До цього в Москві погрожували вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Своєю чергою посол України в Туреччині Василь Боднар розповідав, що зернова угода визначає функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачає задоволення жодних потреб Росії.

Про нинішній стан в добривній галузі, зниження цін та ріст імпорту читайте в статті "Український ринок добрив відновлюється. Чи відчув це агросектор?"