Изучите роли и навыки, которые делают менеджера по персоналу эффективным лидером в управлении человеческим капиталом.

Что делает менеджер по персоналу

Менеджер по персоналу (HR-менеджер) – это специалист по управлению человеческими ресурсами и персоналом организации. Такие специалисты могут выполнять работу кадровика, рекрутера и HR-менеджера.

Обязанности менеджера:

Подбор и найм персонала, а также создание кадрового резерва.

Адаптация новых сотрудников на рабочем месте. Подготовка и оформление кадровых документов. Поддержка персонала на всех этапах. Улучшение взаимодействия между сотрудниками подразделений. Отвечает за корпоративную культуру. Отвечает за развитие персонала, организует тренинги и программы повышения квалификации работников. Разрабатывает должностные инструкции.

Какая зарплата у менеджера по персоналу

Уровень зарплаты HR-менеджера зависит от опыта специалиста и обязанностей. Минимальная зарплата HR-менеджера в Украине составляет примерно 15 000 грн/мес. Средняя зарплата менеджера по персоналу составляет 20 000 – 22 000 грн/мес. Также менеджер по подбору персонала может получать больший доход – от 30 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе менеджера по персоналу

Плюсы Минусы Работа с людьми, общение и их развитие. Большая ответственность. Карьерный рост. Стрессовые ситуации. Опытные специалисты обладают высоким доходом. Иногда ненормированный рабочий день.

Как стать менеджером по персоналу

Чтобы стать менеджером по персоналу на профессиональном уровне, нужно получить специальное профессиональное образование. Получить диплом по специальности можно в украинских ВУЗах. кроме того, менеджерам по персоналу нужно повышать квалификацию на тренингах, мастер-классах, курсах и т.д.

Где учиться на менеджера по персоналу

Предлагаем рассмотреть учебные заведения, где можно овладеть профессией HR-менеджера:

Международная бизнес-школа Laba;

Образовательная платформа CHI IT Academy

Платформа онлайн-образования Prometheus.

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Какие навыки нужны для работы менеджером по персоналу

Для успешного выполнения работы менеджер по персоналу должен иметь следующие базовые навыки:

Коммуникационные навыки, чтобы эффективно общаться с людьми;

Организационные навыки;

Эмпатия;

Навыки рекрутинга и подбора персонала;

Управленческие навыки.

Стратегическое мышление;

Знание трудового законодательства;

Конфиденциальность и стрессоустойчивость.

Какую роль играют HR-менеджеры для бизнеса

Ранее Delo.ua рассказывало о 15 методах, которые помогут HR-специалистам привлекать, обучать и убеждать скептически настроенных стейкхолдеров. Ведь общение со сложными стейкхолдерами, не признающими HR-менеджера как стратегического партнера, может стать серьезным вызовом для бизнеса.

Речь идет о количественной оценке влияния HR-менеджера на бизнес, получении обратной связи от стейкхолдеров и т.д. Эти методы помогут HR-лидерам продемонстрировать их важную роль в достижении стратегических целей организации.