Изучите роли и навыки, которые делают менеджера по персоналу эффективным лидером в управлении человеческим капиталом.
- Что делает менеджер по персоналу
- Какая зарплата у менеджера по персоналу
- Плюсы и минусы в работе менеджера по персоналу
- Как стать менеджером по персоналу
- Какую роль играют HR-менеджеры для бизнеса
Что делает менеджер по персоналу
Менеджер по персоналу (HR-менеджер) – это специалист по управлению человеческими ресурсами и персоналом организации. Такие специалисты могут выполнять работу кадровика, рекрутера и HR-менеджера.
Обязанности менеджера:
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Подбор и найм персонала, а также создание кадрового резерва.
- Адаптация новых сотрудников на рабочем месте.
- Подготовка и оформление кадровых документов.
- Поддержка персонала на всех этапах.
- Улучшение взаимодействия между сотрудниками подразделений.
- Отвечает за корпоративную культуру.
- Отвечает за развитие персонала, организует тренинги и программы повышения квалификации работников.
- Разрабатывает должностные инструкции.
Какая зарплата у менеджера по персоналу
Уровень зарплаты HR-менеджера зависит от опыта специалиста и обязанностей. Минимальная зарплата HR-менеджера в Украине составляет примерно 15 000 грн/мес. Средняя зарплата менеджера по персоналу составляет 20 000 – 22 000 грн/мес. Также менеджер по подбору персонала может получать больший доход – от 30 000 грн/мес.
Плюсы и минусы в работе менеджера по персоналу
|Плюсы
|Минусы
|Работа с людьми, общение и их развитие.
|Большая ответственность.
|Карьерный рост.
|Стрессовые ситуации.
|Опытные специалисты обладают высоким доходом.
|Иногда ненормированный рабочий день.
Как стать менеджером по персоналу
Чтобы стать менеджером по персоналу на профессиональном уровне, нужно получить специальное профессиональное образование. Получить диплом по специальности можно в украинских ВУЗах. кроме того, менеджерам по персоналу нужно повышать квалификацию на тренингах, мастер-классах, курсах и т.д.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Где учиться на менеджера по персоналу
Предлагаем рассмотреть учебные заведения, где можно овладеть профессией HR-менеджера:
- Международная бизнес-школа Laba;
- Образовательная платформа CHI IT Academy
- Платформа онлайн-образования Prometheus.
Какие навыки нужны для работы менеджером по персоналу
Для успешного выполнения работы менеджер по персоналу должен иметь следующие базовые навыки:
- Коммуникационные навыки, чтобы эффективно общаться с людьми;
- Организационные навыки;
- Эмпатия;
- Навыки рекрутинга и подбора персонала;
- Управленческие навыки.
- Стратегическое мышление;
- Знание трудового законодательства;
- Конфиденциальность и стрессоустойчивость.
Какую роль играют HR-менеджеры для бизнеса
Ранее Delo.ua рассказывало о 15 методах, которые помогут HR-специалистам привлекать, обучать и убеждать скептически настроенных стейкхолдеров. Ведь общение со сложными стейкхолдерами, не признающими HR-менеджера как стратегического партнера, может стать серьезным вызовом для бизнеса.
Речь идет о количественной оценке влияния HR-менеджера на бизнес, получении обратной связи от стейкхолдеров и т.д. Эти методы помогут HR-лидерам продемонстрировать их важную роль в достижении стратегических целей организации.