Вивчіть ролі та навички, які роблять менеджера з персоналу ефективним лідером в управлінні людським капіталом.

Що робить менеджер з персоналу

Менеджер з персоналу (HR-менеджер) - це фахівець з управління людськими ресурсами і персоналом організації. Такі фахівці можуть виконувати роботу кадровика, рекрутера і HR-менеджера.

Обов’язки менеджера:

Підбір та найм персоналу, а також створення кадрового резерву.

Адаптація нових співробітників на робочому місці. Підготовка і оформлення кадрових документів. Підтримка співробітників на всіх етапах. Покращення взаємодії між співробітниками підрозділів. Відповідає за корпоративну культуру. Відповідає за розвиток персоналу, організовує тренінги та програми для підвищення кваліфікації співробітників. Розробляє посадові інструкції.

Яка зарплата у менеджера з персоналу

Рівень зарплати HR-менеджера залежить від досвіду фахівця і обов’язків. Мінімальна зарплата HR-менеджера в Україні складає приблизно 15 000 грн / міс. Середня зарплата менеджера з персоналу складає 20 000 - 22 000 грн / міс. Також менеджер з підбору персоналу може отримувати більший дохід - від 30 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі менеджера з персоналу

Плюси Мінуси Робота з людьми, спілкування і розвиток персоналу. Велика відповідальність. Кар’єрне зростання. Стресові ситуації. Досвідчені фахівці мають високий дохід. Іноді ненормований робочий день.

Як стати менеджером з персоналу

Щоб стати менеджером з персоналу на професійному рівні, треба отримати спеціальну фахову освіту. Отримати диплом за фахом можна в українських ВНЗ. Крім того, менеджерам з персоналу треба підвищувати кваліфікацію, яке здійснюється на тренінгах, майстер-класах, курсах тощо.

Де навчатися на менеджера з персоналу

Пропонуємо розглянути навчальні заклади, де можна опанувати професію HR-менеджера:

Міжнародна бізнес-школа Laba;

Освітня платформа CHI IT Academy.

Платформа онлайн-освіти Prometheus.

Читайте також Категорія Професії Журналіст

Які навички потрібні для роботи менеджером з персоналу

Для успішного виконання своєї роботи менеджер з персоналу повинен мати такі базові навички:

Комунікаційні навички, щоб ефективно спілкуватись з будь-якими людьми;

Організаційні навички;

Емпатія;

Навички рекрутингу і підбору персоналу;

Управлінські навички.

Стратегічне мислення;

Знання трудового законодавства;

Конфіденційність і стресостійкість.

Яку роль відіграють HR-менеджери для бізнесу

Раніше Delo.ua розповідало про 15 методів, які допоможуть HR-фахівцям залучати, навчати та переконувати скептично налаштованих стейкхолдерів. Адже спілкування зі складними стейкхолдерами, які не визнають HR-менеджера як стратегічного партнера, може стати серйозним викликом для бізнесу.

Йдеться про кількісну оцінку впливу HR-менеджера на бізнес, отримання зворотнього зв'язку від стейкхолдерів тощо. Ці методи допоможуть HR-лідерам продемонструвати їхню важливу роль у досягненні стратегічних цілей організації.