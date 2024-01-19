Вивчіть ролі та навички, які роблять менеджера з персоналу ефективним лідером в управлінні людським капіталом.
- Що робить менеджер з персоналу
- Яка зарплата у менеджера з персоналу
- Плюси та мінуси в роботі менеджера з персоналу
- Як стати менеджером з персоналу
- Яку роль відіграють HR-менеджери для бізнесу
Що робить менеджер з персоналу
Менеджер з персоналу (HR-менеджер) - це фахівець з управління людськими ресурсами і персоналом організації. Такі фахівці можуть виконувати роботу кадровика, рекрутера і HR-менеджера.
Обов’язки менеджера:
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Підбір та найм персоналу, а також створення кадрового резерву.
- Адаптація нових співробітників на робочому місці.
- Підготовка і оформлення кадрових документів.
- Підтримка співробітників на всіх етапах.
- Покращення взаємодії між співробітниками підрозділів.
- Відповідає за корпоративну культуру.
- Відповідає за розвиток персоналу, організовує тренінги та програми для підвищення кваліфікації співробітників.
- Розробляє посадові інструкції.
Яка зарплата у менеджера з персоналу
Рівень зарплати HR-менеджера залежить від досвіду фахівця і обов’язків. Мінімальна зарплата HR-менеджера в Україні складає приблизно 15 000 грн / міс. Середня зарплата менеджера з персоналу складає 20 000 - 22 000 грн / міс. Також менеджер з підбору персоналу може отримувати більший дохід - від 30 000 грн / міс.
Плюси та мінуси в роботі менеджера з персоналу
|Плюси
|Мінуси
|Робота з людьми, спілкування і розвиток персоналу.
|Велика відповідальність.
|Кар’єрне зростання.
|Стресові ситуації.
|Досвідчені фахівці мають високий дохід.
|Іноді ненормований робочий день.
Як стати менеджером з персоналу
Щоб стати менеджером з персоналу на професійному рівні, треба отримати спеціальну фахову освіту. Отримати диплом за фахом можна в українських ВНЗ. Крім того, менеджерам з персоналу треба підвищувати кваліфікацію, яке здійснюється на тренінгах, майстер-класах, курсах тощо.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Де навчатися на менеджера з персоналу
Пропонуємо розглянути навчальні заклади, де можна опанувати професію HR-менеджера:
- Міжнародна бізнес-школа Laba;
- Освітня платформа CHI IT Academy.
- Платформа онлайн-освіти Prometheus.
Які навички потрібні для роботи менеджером з персоналу
Для успішного виконання своєї роботи менеджер з персоналу повинен мати такі базові навички:
- Комунікаційні навички, щоб ефективно спілкуватись з будь-якими людьми;
- Організаційні навички;
- Емпатія;
- Навички рекрутингу і підбору персоналу;
- Управлінські навички.
- Стратегічне мислення;
- Знання трудового законодавства;
- Конфіденційність і стресостійкість.
Яку роль відіграють HR-менеджери для бізнесу
Раніше Delo.ua розповідало про 15 методів, які допоможуть HR-фахівцям залучати, навчати та переконувати скептично налаштованих стейкхолдерів. Адже спілкування зі складними стейкхолдерами, які не визнають HR-менеджера як стратегічного партнера, може стати серйозним викликом для бізнесу.
Йдеться про кількісну оцінку впливу HR-менеджера на бізнес, отримання зворотнього зв'язку від стейкхолдерів тощо. Ці методи допоможуть HR-лідерам продемонструвати їхню важливу роль у досягненні стратегічних цілей організації.