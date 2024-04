Украинская команда NAVI победила на чемпионате мира по Counter-Strike 2: интересные факты

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere ("Рожденные побеждать", NAVI) одержала победу на PGL Major Copenhagen 2024 - официальном чемпионате мира по игре в Counter-Strike 2. Как говорится в сообщении команды, в гранд-финале рекордного шестого для себя мэйджора она победила американцев из FaZe Clan со счетом 2:1.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

"Наш коллектив начал путь с Elimination Stage: в дебюте "Рожденным побеждать" удалось переиграть The Mongolz на Mirage (13:10). Второй best of 1 прошел с G2. Соперник был впереди в течение второй части Nuke, но NAVI удалось обернуть ход игры и закрыть карту в свою пользу (13:11)", - отмечается в нем.

После двух побед у "Рожденных побеждать" началась черная полоса: в best of 3 матчах против команд Spirit и Cloud9 украинский коллектив конкурентно выступал на двух первых картах и даже выигрывал свои избранные, однако уступал соперникам на решающей карте.

"На последний матч Elimination Stage у NAVI не оставалось права на ошибку. Команда выступила в полную силу против paiN и обошла неожиданно дошедший до этого этапа бразильский коллектив (2:0). Положительная статистика встреч против Eternal Fire давала основания положительным ожиданиям на матч в четвертьфинале, и NAVI подтвердили свою силу, обыграв турок (2:0)", - рассказали в NAVI.

В полуфинале турнира против G2 "Рожденные побеждать" взяли Anubis (16:13), однако соперник удачно подготовился к Nuke и выровнял счет (7:13). В решающем Ansient NAVI смогли закончить матч в свою пользу (13:11).

В финале против FaZe украинская команда забрала Ancient (13:9), но соперник прочел выбор Mirage от NAVI (13:2). Несмотря на такой результат, NAVI собрали силы и выиграли трофей PGL Major Copenhagen на Inferno (2:1).

По итогам первого мэйджор-турнира после подписания трех европейских игроков в CS2 NAVI заняли первое место и заработали 500 тысяч долларов. В свою очередь, FaZe получат 170 тысяч долларов, а команды Team Vitality и G2 Esports, занявшие третье и четвертое место - по 80 тысяч. Следующим же турниром для NAVI станет ESL Pro League S19, который пройдет с 23 апреля по 12 мая на Мальте.

Внимание к трансляции финала PGL Major Copenhagen

Как сообщает аналитическая компания Esports Charts, финальный матч PGL Major Copenhagen 2024 смотрели более 1,84 миллиона зрителей на пике трансляции. Это третий результат в истории турниров по Counter-Strike. Рекорд принадлежит PGL Major Stockholm 2021 – 2,74 миллиона зрителей на пике. Примечательно, что на том турнире также победили Natus Vincere.

В ходе гранд-финала PGL Major Copenhagen 2024 был установлен новый рекорд украиноязычной трансляции в киберспорте по количеству зрителей — более 137 тысяч человек в целом на Twitch и YouTube.

Предыдущий лучший результат составил чуть более 60 тысяч зрителей на пике — это было в ходе украинского дерби между Natus Vincere и Monte на BLAST.tv Paris Major 2023. Оба зрительских рекорда были установлены на каналах украинской студии Maincast.

Украиноязычная трансляция PGL Major Copenhagen 2024 стала второй по количеству зрителей среди всех официальных трансляций турнира (уступила только англоязычному).

Выход Natus Vincere в финал и победа украинской команды на турнире не осталась без внимания у популярных украинских блогеров. На успех клуба обратили внимание Лачен, Лебига, известные военкоры и некоторые политические деятели Украины. В частности, с победой лаконично поздравил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Во время трансляции PGL Major Copenhagen 2024 комментаторы и аналитики студии Maincast проводили сбор средств на нужды бригады Нацгвардии "Азов". Студия планировала собрать 2,5 миллиона гривен, но к концу серии сумма на "банке" составила более 5,3 миллиона. В честь победы владелец Natus Vincere Максим Криппа пообещал удвоить итоговую сумму сбора.

Отметим, что Natus Vincere является единственной командой в мире, участвовавшей во всех 20 официальных мейджорах по Counter-Strike. Она шесть раз достигала финала и уже дважды побеждала. Всего за свою историю Natus Vincere выиграли на турнирах по Counter-Strike более 10 миллионов долларов.