Українська команда NAVI перемогла на чемпіонаті світу з Counter-Strike 2: цікаві факти

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere ("Народжені перемагати", NAVI) здобула перемогу на PGL Major Copenhagen 2024 - офіційному чемпіонаті світу з гри у Counter-Strike 2. Як ідеться у повідомленні команди, у гранд-фіналі рекордного шостого для себе мейджора вона перемогла американців з FaZe Clan із рахунком 2:1.

"Наш колектив почав шлях з Elimination Stage: у дебюті "Народженим перемагати" вдалося переграти The Mongolz на Mirage (13:10). Другий best of 1 пройшов з G2. Cуперник був попереду протягом другої частини Nuke, але NAVI вдалося повернути хід гри та закрити мапу на свою користь (13:11)", - зазначається в ньому.

Після двох перемог у "Народжених перемагати" почалася чорна смуга: у best of 3 матчах проти команд Spirit та Cloud9 український колектив конкурентно виступав на двох перших мапах та навіть вигравав свої обрані, однак поступався суперникам на вирішальній мапі.

"На останній матч Elimination Stage у NAVI не залишалося права на помилку. Команда виступила в повну силу проти paiN та обійшла бразильський колектив, який неочікувано дійшов до цього етапу (2:0). Позитивна статистика зустрічей проти Eternal Fire давала підґрунтя позитивним очікуванням на матч у чвертьфіналі, і NAVI підтвердили свою силу, перегравши турків (2:0)", - розповіли у NAVI.

У півфіналі турніру проти G2 "Народжені перемагати" взяли Anubis (16:13), однак суперник вдало підготувався до Nuke та вирівняв рахунок (7:13). На вирішальному Anсient NAVI змогли закінчити матч на свою користь (13:11).

У фіналі проти FaZe українська команда забрала Ancient (13:9), але суперник прочитав вибір Mirage від NAVI (13:2). Попри такий результат, NAVI зібрали сили та виграли трофей PGL Major Copenhagen на Inferno (2:1).

За підсумками першого мейджор турніру після підписання трьох європейських гравців у CS2 NAVI посіли найвище місце та заробили 500 тисяч доларів. В свою чергу, FaZe отримають 170 тисяч доларів, натомість команди Team Vitality та G2 Esports, що посіли третє й четверте місце - по 80 тисяч. Наступним турніром для NAVI стане ESL Pro League S19, який пройде з 23 квітня по 12 травня на Мальті.

Увага до трансляції фіналу PGL Major Copenhagen

Як повідомляє аналітична компанія Esports Charts, фінальний матч PGL Major Copenhagen 2024 дивилися понад 1,84 мільйона глядачів на піку трансляції. Це третій результат в історії турнірів з Counter-Strike. Рекорд належить PGL Major Stockholm 2021 - 2,74 мільйона глядачів на піку. Примітно, що на тому турнірі також перемогли Natus Vincere.

Під час гранд-фіналу PGL Major Copenhagen 2024 було встановлено новий рекорд українськомовної трансляції в кіберспорті за кількістю глядачів — понад 137 тисяч осіб загалом на Twitch та YouTube.

Попередній найкращий результат становив трохи більше 60 тисяч глядачів на піку — це було під час українського дербі між Natus Vincere та Monte на BLAST.tv Paris Major 2023. Обидва глядацькі рекорди були встановлені на каналах української студії Maincast.

Українськомовна трансляція PGL Major Copenhagen 2024 стала другою за кількістю глядачів серед усіх офіційних трансляцій турніру (поступилася лише англомовній).

Вихід Natus Vincere у фінал та зрештою перемога перемога української команди на турнірі не залишилася поза увагою у популярних українських блогерів. На успіх клубу звернули увагу Лачен, Лебіга, відомі воєнкори та навіть деякі політичні діячі України. Зокрема, з перемогою лаконічно привітав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час трансляції PGL Major Copenhagen 2024 коментатори та аналітики студії Maincast проводили збір коштів на потреби бригади Нацгвардії "Азов". Студія планувала зібрати 2,5 мільйона гривень, але до кінця серії сума на "банці" склала понад 5,3 мільйона. На честь перемоги власник Natus Vincere Максим Кріппа пообіцяв ще подвоїти підсумкову суму збору.

Зазначимо, що Natus Vincere є єдиною командою у світі, яка брала участь у всіх 20 офіційних мейджорах з Counter-Strike. Вона шість разів сягала фіналу і вже двічі перемагала. Загалом за свою історію Natus Vincere виграли на турнірах з Counter-Strike понад 10 мільйонів доларів.