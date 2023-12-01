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Экс-замсекретарь СНБО Сивкович координировал информдиверсии Шуфрича против Украины
Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, который скрывается в России и работает на ФСБ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что экс-чиновник причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в пользу Кремля.
"Для этого он привлекал к сотрудничеству известных политиков в Киеве, среди них – Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене. Именно он был одним из основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет -изданий", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Установлено, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.
"Таким образом, Кремль пытался максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения РФ и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами", - подчеркнули в СБУ.
В ведомстве напоминают, что Сивкович во избежание правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, выехал в Москву, где начал организовывать массированные информдиверсии против государственной безопасности Украины.
"Это одна из приоритетных задач, которую Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ", - подчеркнули в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Сивкович о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, что ранее по материалам украинской спецслужбы и ГБР его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена).
"Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, что 15 сентября Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины сообщили Шуфричу о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса (государственное предательство). В тот же день он был арестован .
Как утверждает следствие, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бежавшего в Россию в 2014 году бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Сивковича, которого считают агентом Федеральной службы безопасности РФ.
Ранее Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований обнародовали перехват разговоров эксчельника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.