Руководство Почаевской лавры УПЦ (МП) подозревают в разжигании национальной розни и ненависти

Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ (МП). Обыски проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

"Кроме того, в этом сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России", - отмечают в СБУ.

Отмечается, что инициированная правоохранителями экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

"В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что все действия проходят в рамках действующего законодательства.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в СБУ.

Заметим, с начала полномасштабной агрессии РФ по материалам СБУ начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – митрополиты церкви.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Ранее Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

А 19 октября в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.