В Тернопольской области нашли подпольное производство контрафактной бытовой химии (ФОТО)

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачило незаконное производство фальсифицированных товаров бытовой химии международных брендов в Тернопольской области.

Как говорится в сообщениях БЭБ и Киевской городской прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что группа лиц организовала производство поддельных товаров бытовой химии известных иностранных компаний, а продавало фальсифицированную продукцию через интернет-платформу.

По результатам обысков были обнаружены и изъяты три линии по производству фурнитуры и пластиковых бутылей, в которые фасовалась контрафактная продукция, оборудование для упаковки в стрейч-пленку, фасовочное оборудование, полимерные бочки, 2000 литров жидкости с характерным запахом спирта. Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 миллионов гривен.

Расследование ведется по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров и услуг) в сотрудничестве с сотрудниками департамента киберполиции Нацполиции, управления уголовного розыска Главного управления полиции в Тернопольской области и процессуального руководства прокуроров Киевской городской прокуратуры.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним также, что в июне БЭБ сообщило о подозрении членам организованной группы жителей Закарпатской области, которые тоже производили и распространяли фальсифицированную бытовую химию под видом товаров известных мировых производителей.

Кроме того, еще в марте бюро разоблачили трех жителей Черновицкой области, которые производили фальсифицированные товары бытовой химии, в частности, стиральный порошок под видом порошка Ariel, на территории Черновицкой и Львовской областей.

Перед этим бюро передало в суд дело против супругов из Закарпатской области, которые самостоятельно производили товары бытовой химии. Во всех случаях БЭБ применило статью УК о незаконном использовании товарных знаков.