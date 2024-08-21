Куда идут мемкоины. Будет ли расти стоимость токенов до конца 2024 года

В этом году курс популярных мемкоинов стабильно растет. К примеру, известный токен Dogecoin за год вырос более чем на 60% и сейчас стоит $0,103. Положительную тенденцию к удорожанию монеты не сломило даже серьезное падение стоимости акций компаний и криптовалют в начале августа. Итак, редакция Delo.ua решила разобраться, как может меняться курс мемкоинов осенью и стоит ли покупать их в рамках долгосрочной стратегии инвестирования.

Примечание: Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Как выглядит рынок мемкоинов в 2024 году

Согласно данным Coinmarketcap, за год капитализация рынка мемкоинов выросла более чем вдвое – с $15,6 млрд до $36,2 млрд (сравнение лето-2023 к лету-2024). Что интересно, за этот период шутливые монеты достигали вершин капитализации в $65-70 млрд.

При этом в топ-3 популярных мемкоинов входят следующие токены:

Dogecoin (DOGE) занимает 9 место. За год монета выросла на 60% – с $0,062 до $0,103.

Shiba Inu (SHIB) находится на 13-м месте. За год токен поднялся на 53,2%.

Pepe (PEPE) дошел до 25 места. За год монета выросла на 55,6%.

Как видим, популярные мемкоины демонстрируют уверенный оптимизм. В таких условиях монеты могут быть интересны инвесторам, поскольку дают возможность получить неплохой доход.

Почему мемкоины стали популярны среди инвесторов в 2024 году

В этом году мемкоины получают свою долю позитива от общего притока капитала и повышения заинтересованности инвесторов в этом рынке, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Но чтобы курс и капитализация мемкоинов росли постоянно, необходимы дополнительные "пляски с бубном".

"Нужна информационная активность именно по мему, на базе которого выстроен мемкоин. Также важно распространение держателями и медиа персонами информации о мемкоине. Яркими примерами могут стать мемкоины Трампа и Байдена. В частности, мемкоин Байдена, после отказа действующего президента США", – объясняет эксперт.

Мемкоины часто воспринимаются в криптовселенной как символы сообщества, ведь эти монеты создают для популяризации и поддержки блокчейн-сообществ и новых разработок на базе конкретных блокчейнов, добавляет финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua. Все это не только способствует появлению новых мемкоинов, каждый из которых имеет свою уникальную символику и историю, но и толкает вверх стоимость шутливых токенов.

Для понимания Михаил Пацан приводит несколько примеров мемкоинов, которые в свое время получили свое место под солнцем криптовселенной:

DOGE: Символ шутливого подхода к криптовалюту, который привлек широкую аудиторию и стал своеобразным символом сообщества.

PEPE: Символ первого NFT на биткоине, подчеркивающий важность инноваций в рамках этой технологии.

BONK: Символ, популяризирующий блокчейн Solana.

Как обвалился и восстановился рынок мемкоинов в августе

Но далеко не все идеально в криптовселенной: во время августовского обвала крипторынка мемкоины продемонстрировали значительную волатильность, объясняет финансовый советник Михаил Пацан. При этом ключевые представители сегмента — BONK, PEPE, DOGE и SHIBA — понесли существенные потери от 25% до 45% в начале месяца.

"Отрицательная динамика началась еще за неделю до августовского обвала, что в сумме привело к падению на 40-60% от предыдущих максимумов. Такое поведение мемкоинов вполне соответствует общерыночным тенденциям, но из-за более низкой ликвидности этого сегмента падение оказалось более выраженным по сравнению с системными криптоактивами" . Михаил Пацан финансовый советник

Напомним, как уже писала редакция Delo.ua, 5 августа обвалилась стоимость мировых техногигантов: в частности, акции Apple упали на 10%, Microsoft – на 9%, Meta – на 10% и т.д. Эту тенденцию спровоцировало решение Банка Японии о повышении учетной ставки, а также публикация слабых ежеквартальных отчетов от мировых технокомпаний. В результате в мировой экономике началась паника:

В паре иена и доллар наблюдались курсовые качели: иена укрепилась, а доллар — упал.

Инвесторы резко пересмотрели свои инвестпортфели: выводили деньги с акций и закупали гособлигации разных стран.

Несмотря на резкий обвал на крипторынке, популярные мем-токены уже начали восстанавливать свои позиции. Например, в августе Dogecoin упал до $0,083, но в настоящее время смог увеличиться до $0,103.

"Ключевым фактором устойчивости и восстановления определенных криптовалют является наличие активного и мотивированного сообщества, верящего в проект, его команду и перспективы развития экосистемы. Именно такое сообщество обеспечивает поддержку курса через покупку монет и удержание позиций", — считает Михаил Пацан.

Что ждет курс мемкоинов осенью и до конца 2024 года

Прогнозы экспертов Delo.ua по развитию криптовалютного рынка осенью остаются преимущественно пессимистическими. В общем, неопределенность связана с предстоящими выборами в США, которые могут негативно повлиять на динамику рынка. Кроме того, планы ФРС по снижению процентной ставки могут побуждать инвесторов переориентироваться на менее рисковые активы.

"Стоит отдельно отметить ситуацию с мемкоинами, связанными с выборами в США, в частности с Дональдом Трампом. Например, токен DJT, активно продвигавшийся на фоне заявлений Трампа о поддержке криптовалют, подвергся резкому падению на 90% в течение одного дня и не смог восстановиться. Неудивительно, что сейчас инвесторы не спешат покупать мемтокены, поскольку наблюдается ситуация напряженности и негативных новостей на крипторинке", — обращает внимание Михаил Пацан.

В условиях политической нестабильности состояние рынка криптовалют будет понятно после завершения выборов президента США. Именно тогда участники крипторынка ожидают, какова будет политика нового лидера Штатов относительно перспектив легализации крипторынка внутри страны. Уже после этого можно ожидать существенного и стабильного роста курса криптовалют.

"В целом осенью большинство движений на рынке, вероятно, будут обусловлены новостным фоном и краткосрочными спекуляциями. Относительно мемкоинов, учитывая их высокую волатильность и чувствительность к общерыночным тенденциям, можно предположить, что они испытывают еще большие колебания по сравнению с основными криптовалютами", — говорится в сообщении. .

Какие мемкоины остаются перспективными в 2024 году

Михаил Пацан отмечает, что на рынке мемкоинов постоянно появляются новые проекты, но большинство из них пустышки или скам. Поэтому следует обращать внимание на те монеты, которые становятся популярными в криптовселенной. Из относительно новых монет, имеющих хорошие перспективы, эксперт обращает внимание на два проекта – DOGS и BONK. В частности, DOGS стал "лицом" телеграмм на блокчейне TON.

"Это символ децентрализованного интернета и имеет сообщество почти в миллиард пользователей мессенджера Телеграмм", — уточняет эксперт.

Также Пацан уверен, что перспективными среди криптоинвесторов считаются давно известные мемкоины – PEPE, DOGE и SHIBA.

При этом эксперт предупреждает: в целом, инвестиционная привлекательность мемкоинов может быть небольшой, ведь успешными становятся только единичные проекты. Поэтому нужно очень внимательно смотреть на монеты, которые могут быть перспективны для торговли.

"Единственная ценность мемкоина – это команда и сообщество, стоящее за его созданием. Они могут создать другой продукт, более интересный, чем мемкоин. Тем не менее, 99% мемкоинов – это мошенничество, поэтому лучше смотреть на рыночную цену известных проектов, а не рисковать инвестициями. в новые и малоизвестные токены", — предупреждает Пацан.

Андрей Шевчишин также рекомендует очень осторожно смотреть на мемкоины с целью инвестирования, поскольку эти альткоины не несут какой-либо фактической практической ценности.

"Такие коины склонны к высокой волатильности, которые просто идут вслед за рынком. Иногда мемкоины могут резко расти, благодаря средствам инвесторов, разгоняющим интерес к мемкоинам через разные каналы". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Как выбирать мемкоины для создания инвестпортфеля

Финансовый советник Михаил Пацан считает, что при покупке мемкоинов инвесторы должны обращать внимание на:

Команду разработчиков создает проект. В частности, следует проанализировать репутацию, опыт и прошлые реализованные проекты, если есть такая возможность.

Сообщество, которое поддерживает мемкоин. Это важно, поскольку именно сообщество может сделать проект успешным, поэтому от количества активных фанатов часто зависит судьба токена.

"Другие аспекты менее важны. Самое интересное зарабатывать на мемкоинах, занимаясь трейдингом, когда вы покупаете мемкоин до того, как его начали активно пиарить", — считает Пацан. Поэтому эксперт советует придерживаться такой стратегии:

Первый шаг. Включайтесь в сообщество мемкоина на старте. Инвестируя в молодой токен, есть возможность активно участвовать в сообществе и помогать развивать экосистему. Это принесет больше пользы, чем просто покупка и содержание мемкоинов.

Второй шаг. Используйте трейдинг. Основной заработок на мемкоинах возможен из-за трейдинга на волне активного пиара, когда многие торгуют токенами на крипторинке.

"Если торгуете мемкоинами в середине дня, обязательно отслеживайте новости и события, связанные с шутливым проектом. Также следите за общим притоком и оттоком капитала на крипторынке", — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.