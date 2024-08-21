Куди йдуть мемкоїни. Чи зростатиме вартість токенів-жартів до кінця 2024 року

Цьогоріч курс популярних мемкоїнів стабільно зростає. Наприклад, відомий токен Dogecoin за рік виріс більше ніж на 60% та зараз коштує $0,103. Позитивну тенденцію до подорожчання монети не зламало навіть серйозне падіння вартості акцій компаній та криптовалют на початку серпня. Тож редакція Delo.ua вирішила розібратися, як може змінюватися курс мемкоїнів восени та чи варто купувати їх у межах довгострокової стратегії інвестування.

Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Як виглядає ринок мемкоїнів у 2024 році

Згідно з даними Coinmarketcap, за рік капіталізація ринку мемкоїнів зросла більше ніж удвічі – з $15,6 млрд до $36,2 млрд (порівняння літо-2023 до літа-2024). Що цікаво, за цей період жартівливі монети досягали вершин капіталізації у $65-70 млрд.

При цьому в топ-3 популярних мемкоїнів входять такі токени:

Dogecoin (DOGE) займає 9 місце. За рік монета виросла на 60% - з $0,062 до $0,103.

Shiba Inu (SHIB) знаходиться на 13 місці. За рік токен піднявся на 53,2%.

Pepe (PEPE) дійшов до 25 місця. За рік монета зросла на 556%.

Як бачимо, популярні мемкоїни демонструють впевнений оптимізм. В таких умовах монети можуть бути цікаві інвесторам, оскільки надають можливість отримати непоганий дохід.

Чому мемкоїни стали популярними серед інвесторів у 2024 році

Цьогоріч мемкоїни отримують свою частку позитиву від загального притоку капитіалу та підвищення зацікавленості інвесторів у цьому ринку, зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Але щоб курс та капіталізація мемкоїнів зростали постійно, необхідні додаткові "танці з бубном".

"Потрібна інформаційна активність саме по мему, на базі якого вистроєний мемкоїн. Також важливо розповсюдження утримувачами та медіа персонами інформації про мемкоїн. Яскравими прикладами можуть стати мемкоїни Трампа та Байдена. Зокрема, мемкоїн Байдена, після відмови чинного президента США від президентських перегонів, обвалився", - пояснює експерт.

Мемкоїни часто сприймаються у криптовсесвіті як символи спільноти, адже ці монети створюють для популяризації та підтримки блокчейн-спільнот і нових розробок на базі конкретних блокчейнів, додає фінансовий радник Михайло Пацан в коментарі Delo.ua. Все це не тільки сприяє появі нових мемкоїнів, кожен з яких має свою унікальну символіку та історію, а й штовхає вгору вартість жартівливих токенів.

Для розуміння Михайло Пацан наводить декілька прикладів мемкоїнів, які свого часу отримали своє місце під сонцем криптовсесвіту:

DOGE: Символ жартівливого підходу до криптовалют, який привернув широку аудиторію і став своєрідним символом спільноти.

PEPE: Символ першого NFT на біткоїні, що підкреслює важливість інновацій в рамках цієї технології.

BONK: Символ, що популяризує блокчейн Solana.

Як обвалився та відновився ринок мемкоїнів у серпні

Але далеко не все ідеально у криптовсесвіті: під час серпневого обвалу крипторинку мемкоїни продемонстрували значну волатильність, пояснює фінансовий радник Михайло Пацан. При цьому ключові представники сегменту - BONK, PEPE, DOGE та SHIBA, - зазнали суттєвих втрат від 25% до 45% на початку місяця.

"Негативна динаміка розпочалася ще за тиждень до серпневого обвалу, що в сумі призвело до падіння на 40-60% від попередніх максимумів. Така поведінка мемкоїнів цілком відповідає загальноринковим тенденціям, але через нижчу ліквідність цього сегменту, падіння виявилося більш вираженим порівняно з системними криптоактивами". Михайло Пацан фінансовий радник

Нагадаємо, як вже писала редакція Delo.ua, 5 серпня обвалились вартість світових техногігантів: зокрема, акції Apple впали на 10%, Microsoft – на 9%, Meta - на 10% та ін. Цю тенденцію спровокувало рішення Банку Японії щодо підняття облікової ставки, а також публікація слабких щоквартальних звітів від світових технокомпаній. В результаті у світовій економіці розпочалася паніка:

В парі ієна та долар спостерігались курсові качелі: ієна укрепилася, а долар – впав.

Інвестори різко переглянули свої інвестпортфелі: виводили гроші з акцій та закупали держоблігації різних країн.

Незважаючи на різкий обвал крипторинку, популярні мемні токени вже почали відновлювати свої позиції. Наприклад, у серпні Dogecoin впав до $0,083, але наразі зміг зрости до $0,099.

"Ключовим фактором стійкості та відновлення певних криптовалют є наявність активної та вмотивованої спільноти, яка вірить у проєкт, його команду та перспективи розвитку екосистеми. Саме така спільнота забезпечує підтримку курсу через купівлю монет та утримання позицій", - вважає Михайло Пацан.

Що чекає на курс мемкоїнів восени та до кінця 2024 року

Прогнози експертів Delo.ua щодо розвитку криптовалютного ринку восени залишаються переважно песимістичними. Загалом невизначеність пов'язана з майбутніми виборами у США, які можуть негативно вплинути на динаміку ринку. Крім того, плани ФРС щодо зниження відсоткової ставки можуть спонукати інвесторів переорієнтуватися на менш ризикові активи.

"Варто окремо відзначити ситуацію з мемкоїнами, пов'язаними з виборами у США, зокрема з Дональдом Трампом. Наприклад, токен DJT, який активно просувався на фоні заяв Трампа про підтримку криптовалют, зазнав різкого падіння на 90% протягом одного дня і не зміг відновитися. Не дивно, що зараз інвестори не поспішають купувати мемтокени, оскільки спостерігається ситуація напруженості та негативних новин на крипторинку", - звертає увагу Михайло Пацан.

В умовах політичної нестабільності стан ринку криптовалют буде зрозумілий після завершення виборів президента США. Саме тоді учасники крипторинку чекають, якою буде політика нового лідера Штатів щодо перспектив легалізації крипторинка в межах країни. Вже після цього можна очікувати на суттєве та стабільне зростання курсу криптовалют.

"В цілому восени більшість рухів на ринку, ймовірно, будуть зумовлені новинним фоном та короткостроковими спекуляціями. Щодо мемкоїнів, враховуючи їх високу волатильність та чутливість до загальноринкових тенденцій, можна припустити, що вони зазнають ще більших коливань порівняно з основними криптовалютами", - каже Пацан.

Які мемкоїни залишаються перспективними у 2024 році

Михайло Пацан зазначає, що на ринку мемкоїнів постійно з’являються нові проєкти, але більшість з них пустушки або скам. Тому варто звертати увагу на ті монети, що стають популярними у криптовсесвіті. З відносно нових монет, що мають непогані перспективи, експерт звертає увагу на два проєкти – DOGS та BONK. Зокрема, DOGS став "обличчям" Телеграм на блокчейні TON.

"Це символ децентралізованого інтернету і має спільноту в майже мільярд користувачів месенджера Телеграм", - уточнює експерт.

Також Пацан впевнений, що перспективними серед криптоінвесторів вважаються давно відомі мемкоїни - PEPE, DOGE та SHIBA.

При цьому експерт попереджає: загалом інвестиційна привабливість мемкоїнів може бути невеликою, адже успішними стають тільки одиничні проєкти. Тому треба дуже уважно дивитися на монети, які можуть бути перспективними для торгівлі.

"Єдина цінність мемкоїна – це команда і спільнота, яка стоїть за його створенням. Вони можуть створити інший продукт, більш цікавий, ніж мемкоїн. Проте, 99% мемкоїнів – це шахрайство, тому краще дивитися на ринкову ціну відомих проєктів, а не ризикувати інвестиціями у нові та маловідомі токени", - попереджає Пацан.

Андрій Шевчишин також рекомендує дуже обережно дивитися на мемкоїни з метою інвестування, оскільки ці альткоїни не несуть якоїсь фактичної практичної цінності.

"Такі коїни схильні до високої волатильності, які просто йдуть слідом за ринком. Іноді мемкоїни можуть різко зростати, завдяки коштам інвесторів, які розганяють цікавість до мемкоїнів через різні канали". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Як обирати мемкоїни для створення інвестпортфеля

Фінансовий радник Михайло Пацан вважає, що під час купівлі мемкоїнів інвестори мають звертати увагу на:

Команду розробників, що створює проєкт. Зокрема, варто проаналізувати репутацію, досвід та минулі реалізовані проєкти, якщо є така можливість.

Спільноту, як підтримує мемкоїн. Це важливо, оскільки саме спільнота може зробити проєкт успішним, тому від кількості активних фанатів часто залежить доля токену.

"Інші аспекти менш важливі. Найцікавіше заробляти на мемкоїнах, займаючись трейдингом, коли ви купуєте мемкоїн до того, як його почали активно піарити", - вважає Пацан. Тому експерт радить дотримуватися такої стратегії:

Перший крок. Включайтесь у спільноту мемкоїну на старті. Інвестуючи у молодий токен, є можливість активно брати участь у спільноті та допомагати розвивати екосистему. Це принесе більше користі, ніж просто купівля і утримання мемкоїнів.

Другий крок. Використовуйте трейдинг. Основний заробіток на мемкоїнах можливий через трейдинг на хвилі активного піару, коли багато людей торгують токенами на крипторинку.

"Якщо торгуєте мемкоїнами в середині дня, обов’язково відслідковуйте новини та події, пов’язані із жартівливим проєктом. Також слідкуйте за загальним притоком та відтоком капіталу на крипторинку", - пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.