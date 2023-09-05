Экоинспекция подсчитала ущерб для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС

Государственная экологическая инспекция Украины сообщила о предварительных расчетах ущерба для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС. По данным инспекции, общий ущерб оценивается в 1,5 млрд долларов США.

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Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.

По его словам, основной проблемой для оценки является то, что инспекторы не могут сейчас добраться до всех территорий, потому что там либо ведутся активные боевые действия, либо эти территории оккупированы врагом.

"На сегодняшний день примерно рассчитанный ущерб по Каховскому водохранилищу составляет 1,5 млрд долларов США", - сказал первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.

Он добавил, что окончательные расчеты станут возможны после сбора всей информации.

Что касается человеческих жертв, то только на правом берегу известно о 32 погибших, 28 пострадавших и 39 пропавших без вести.

Представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар отметил, что исчезновение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины ГЭС может усилить опустынивание юга Украины, что повлияет на глобальную продовольственную систему.

По его данным, водохранилище хранило 94% воды, питавшей 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.

Несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков в Херсонской области превышают показатели свойственные пустыням, отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, будет негативно влиять на экологию юга.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области.