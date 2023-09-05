Екоінспекція підрахувала збитки для екології в результаті підриву Каховської ГЕС

Державна екологічна інспекція України повідомила про попередні розрахунки збитків для екології в результаті підриву Каховської ГЕС. За даними інспекції, загальні збитки оцінюються в 1,5 млрд доларів США.

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Про це на брифінгу в Military Media Center розповів перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба.

За його словами, основною проблемою для оцінювання є те, що інспектори не можуть зараз дістатись до всіх територій, тому що там або ведуться активні бойові дії, або ці території окуповані ворогом.

"На сьогоднішній день приблизно розраховані збитки по Каховському водосховищу складають 1,5 млрд доларів США", – сказав перший заступник Голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба.

Він додав, що остаточні розрахунки стануть можливим після збору всієї інформації.

Що стосується людських жертв, то лише на правому березі відомо про 32 загиблих, 28 постраждалих та 39 зниклих безвісти.

Представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар зауважив, що зникнення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити опустелюванн) півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

За його даними, водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% - Дніпропетровської областей.

Попри те, що показники середнього рівня річних опадів на Херсонщині перевищують показники властиві пустелям, відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області.