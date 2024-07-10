Еврокомиссия готовит первый транш помощи Украине из доходов от замороженных российских активов

Европейская комиссия в ближайшие недели направит Украине первый транш финансовой помощи, сформированный из доходов от замороженных российских активов.

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Об этом 10 июля на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет Форбс.

Виганд отметил, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для военной поддержки Украины и развития оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, инициатива по использованию этих средств для помощи Украине реализуется успешно, и Еврокомиссия активно работает над тем, чтобы сделать первый транш доступным в ближайшие несколько недель.

Кроме того, Виганд сообщил о работе над инициативой по предоставлению Украине кредита на сумму €50 млрд, которая была согласована на саммите G7 в Италии в июне этого года. В рамках этой инициативы до конца текущего года Киев должен получить около 15 млрд. евро.

Конфискация замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

В Европе заморожено около 210 миллиардов евро активов Банка России. Только в Германии сейчас заморожены российские активы на 3,9 миллиарда евро, сообщила представитель Минфина ФРГ Ута Гартманн. Общая стоимость замороженных активов российского Центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

Уже более года страны Евросоюза и США обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от замороженных российских активов. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

В начале мая издание Financial Times написало, что страны Большой семерки (G7) уже не рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, дискуссии о которых велись довольно долго.

Вместо прямого изъятия активов, страны-члены ищут куда более реальные альтернативные пути использования этих средств для помощи Украине. В частности, рассматривается идея Бельгии, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".

Напомним, что 8 мая послы страны Евросоюза одобрили план использования доходов , полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе, на закупку оружия для Украины. По оценкам, речь идет о сумме от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

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