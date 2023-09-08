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HSBC прекращает корпоративные переводы в Россию и Белорусь
Британский банк HSBC Group прекратит услуги денежных переводов в Россию и Белоруссию для своих корпоративных клиентов в следующем месяце, поскольку финансовые учреждения реагируют на санкции Запада из-за войны в Украине.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Британская группа финансовых услуг, в состав которой входит Hang Seng Bank в Гонконге, в прошлом месяце направила письма, в которых известила бизнес-клиентов о том, что с 27 октября она больше не будет обрабатывать коммерческие платежи в условиях "все более сложной нормативной ситуации".
В сообщении говорится, что решение было принято, чтобы свести к минимуму сделки с Россией и Беларусью, даже если такая деятельность разрешена действующими законами и правилами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Корпоративные клиенты HSBC в Гонконге могли производить и получать платежи из России даже после того, как Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против страны.
Кроме этого, HSBC заявил, что все еще ожидает завершения сделки по продаже своего российского бизнеса местному кредитору Expobank в этом году, но соглашение все еще ожидает одобрения регуляторных органов.
Руководитель бизнеса, имеющий дело с компаниями в России, сказал, что прямой запрет кажется чрезмерным, поскольку некоторые виды коммерческой деятельности не подпадают под санкции Запада.
В то же время, денежно-финансовое управление Гонконга заявило, что не требует от финансовых учреждений соблюдать односторонние санкции, введенные против России, и это решение соответствует позиции городских властей.
Напомним, американский банк Citigroup Inc закроет свои клиентские и коммерческие банковские предприятия в России.
Война против Украины также привела к тому, что Россия не смогла выплатить проценты по внешнему долгу впервые с 1918 года. Это означает, что РФ столкнулась с дефолтом по своему суверенному долгу в иностранной валюте.
Источник фото: ua.depositphotos.com