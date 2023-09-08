HSBC припиняє корпоративні перекази до Росії та Білорусі

Британський банк HSBC Group припинить послуги грошових переказів до та з Росії і Білорусі для своїх корпоративних клієнтів наступного місяця, оскільки фінансові установи реагують на санкції Заходу через війну в Україні.

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Про це пише Nikkei Asia.

Британська група фінансових послуг, до складу якої входить Hang Seng Bank у Гонконгу, минулого місяця надіслала листи, в яких сповістила бізнес-клієнтів про те, що з 27 жовтня вона більше не оброблятиме комерційні платежі в умовах "все більш складної нормативної ситуації".

У повідомленні йдеться, що рішення було прийнято, щоб звести до мінімуму операції з Росію та Білорусю, навіть якщо така діяльність дозволена чинними законами та правилами.

Корпоративні клієнти HSBC у Гонконзі могли здійснювати та отримувати платежі з Росії навіть після того, як Великобританія та Європейський Союз запровадили санкції проти країни.

Окрім цього, HSBC заявив, що все ще очікує завершення операції з продажу свого російського бізнесу місцевому кредитору Expobank цього року, але угода все ще очікує на схвалення регуляторних органів.

Керівник бізнесу, який має справу з компаніями в Росії, сказав, що пряма заборона здається надмірною, оскільки деякі види комерційної діяльності не підпадають під санкції Заходу.

В той же час, грошово-фінансове управління Гонконгу заявило, що не вимагає від фінансових установ дотримуватися односторонніх санкцій, запроваджених проти Росії, і це рішення відповідає позиції міської влади.

Нагадаємо, американський банк Citigroup Inc закриє свої клієнтські та комерційні банківські підприємства в Росії.

Війна проти України також привела до того, що Росія не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом уперше з 1918 року. Це означає, що РФ зіткнулася з дефолтом за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com