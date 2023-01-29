Инфляция замедляется: ФРС планирует снизить темпы повышения ставки

Федеральная резервная система США планирует снизить темпы повышения процентных ставок на фоне признаков замедления инфляции. К такому решению также подталкивают данные рынка труда: фиксируется стабильный спрос на работников.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Политики готовы повысить свою базовую ставку федеральных фондов на четверть до диапазона от 4,5% до 4,75%, изменив размер повышения на второй встрече подряд.

"Я ожидаю, что мы повысим ставки еще несколько раз в этом году, хотя, по моему мнению, дни, когда мы повышали их на 75 базисных пунктов за один раз, несомненно прошли. Повышение на 25 базисных пунктов будет уместным в будущем", - сказал президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер.

В то же время, представители ФРС хотят увидеть доказательства того, что дисбаланс спроса и предложения на рынке труда начинает стабилизироваться в лучшую сторону.

Согласно опросу Bloomberg среди экономистов, количество новых рабочих мест, вероятно, снизится в январе. Прогнозируется, что работодатели создали 185 000 рабочих мест по сравнению с 223 000 в декабре.

Напомним, ФРС 14 декабря повысила процентные ставки на 50 базовых пунктов – до целевого диапазона 4,25-4,5%. Ставка ФРС, которая начала 2022 год почти на нулевом уровне, сейчас находится в целевом диапазоне от 4,25 до 4,50%, что является самым высоким показателем с конца 2007 года.

В сентябре ФРС США повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов – до диапазона 3-3,25% годовых.