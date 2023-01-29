Інфляція сповільнюється: ФРС планує знизити темпи підвищення ставки

Федеральна резервна системи США планує знизити темпи підвищення процентних ставок на тлі ознак уповільнення інфляції. До такого рішення також підштовхують дані щодо ринку праці: фіксується стабільний попит на працівників.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Політики готові підвищити свою базову ставку федеральних фондів на чверть, до діапазону від 4,5% до 4,75%, змінивши розмір підвищення на другій зустрічі поспіль.

"Я очікую, що ми підвищимо ставки ще кілька разів цього року, хоча, на мій погляд, дні, коли ми підвищували їх на 75 базисних пунктів за один раз, безсумнівно минули. Підвищення на 25 базисних пунктів буде доречним у майбутньому", - сказав президент ФРС Філадельфії Патрік Харкер.

Водночас представники ФРС хочуть побачити докази того, що дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці починає стабілізуватися в кращу сторону.

Згідно з опитуванням Bloomberg серед економістів, кількість нових робочих місць, ймовірно, зменшиться в січні. Прогнозується, що роботодавці створили 185 000 робочих місць порівняно з 223 000 у грудні.

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Нагадаємо, ФРС 14 грудня підвищила процентні ставки на 50 базових пунктів - до цільового діапазону 4,25-4,5%. Ставка ФРС, яка почала 2022 рік майже на нульовому рівні, зараз знаходиться в цільовому діапазоні від 4,25% до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.

У вересні ФРС США підвищила відсоткову ставку на 75 базисних пунктів - до діапазону 3-3,25% річних.