Кабмин одобрил тестирование программы обмена ламп накаливания на светодиодные с 16 января

Кабинет министров одобрил проведение в Украине бета-тестирования программы бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 16 января начинаем программу в режиме бета-тестирования", - отметил он.

На первом этапе планируется заменить около 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

Каждый украинец сможет подать заявку через сервис госуслуг "Дія", а затем получить пять новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты". По словам премьера, весь процесс будет максимально простым и скорым.

"Спасибо партерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 миллионов светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 миллионов", - добавил глава правительства.

Напомним, что Министерство экономики ранее сообщало, что в рамках этой программы планируется провести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.

Источник фото: ua.depositphotos.com