Корпоративный корпус: ренкинг компаний, поддерживающих Украину в тылу и на фронте

Украинский бизнес стал еще одним фактором неожиданной обороноспособности Украины. Неизвестно, на что надеялся кремлевский фюрер с его гауляйтерами, но украинские предприниматели и шага не сделали назад. Даже когда враг сжигал ближайшие города-спутники Киева и пытался попасть ракетами в крупнейшие предприятия украинских «миллионников». Сотни миллионов долларов и десятки тысяч людей, взявших в руки оружие — вклад национального бизнеса в победу.

Остановились целые отрасли национальной экономики. За границу выехало множество специалистов, в образование которых компании вложили огромные бюджеты. Крупнейшие украинские предприятия и по сей день планируют релокацию производства в страны Балтии, Восточной и Центральной Европы. Сокращение персонала вышло далеко за пределы масштабов кризиса 2009 года, и вообще всех предыдущих кризисов. На улице оказались исполнительные директора, дорогие экспаты, и сами владельцы бизнесов.

Несмотря на все, украинский бизнес, кроме уже хрестоматийного "батальона Монако", остался в Украине. Остались те, кто вложился в мёртвую ныне недвижимость. Остались те, кто до войны активно критиковал правительство. Остались и те, кому точно было, куда ехать. Но все они здесь.

Чтобы оценить уровень пожертвования, нужно знать, что предприниматели — это люди, редко оперирующие патриотическими реляциями. Им ближе объем выручки и чистого дохода. Но вот мы, а вот они. Они никуда не исчезли, мало того — отчаянно доначат армии, покупая чуть ли не армейские арсеналы и публично поддерживают украинское войско. Верят в победу больше, чем в собственных финансовых результатах.

В этом рэнкинге мы вспоминаем те компании и предпринимателей, которые верили в Украину до войны и не бросили ее теперь. Мы пишем, о том самом "корпоративном корпусе", который сменил кабинеты на салоны волонтерских "бусов", а деловые костюмы - на мультикам.

Отрасль: розничная торговля

Год основания: 1993

Персонал: более 50 тыс. сотрудников

Крупнейший игрок на отечественном рынке розничной торговли – корпорация АТБ – почти ровесник Украины. Уже много лет АТБ является лидером по товарообороту, объему уплаченных налогов, географии присутствия, численности персонала, количеству магазинов, темпам роста и т.д. Сейчас из более чем 50 тыс. работников корпорации 3 тыс. защищают страну в рядах ВСУ.

Понеся потери и разрушения еще в первые дни войны, АТБ быстро перешла к особому режиму работы. Магазины сети одними из первых возобновили работу на деоккупированных территориях Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, но единственные, которые работают даже в прифронтовых зонах. Сейчас компания запускает новые распределительные центры взамен разрушенным и поврежденным врагом в Киевской области. При этом АТБ готовит открытие новых магазинов в безопасных регионах на Западе Украины, ставших своеобразным хабом для вынужденных переселенцев.

Помимо обеспечения продовольственной безопасности страны АТБ поддерживает национальную экономику глобально. За первые 6 месяцев текущего года АТБ уплатила 9,79 млрд грн налогов и сборов. Общая сумма гуманитарной помощи войску, пострадавшим от ракетных ударов медицинским учреждениям, волонтерским организациям и т.п., уже превысила 200 млн грн.

Отрасль: производство лекарственных средств

Год основания: 1995

Персонал: 2941

"Фармак" - лидер отрасли производства лекарственных средств в Украине. Компания вместе с Благотворительным фондом Родины Жебривских (правопреемник Благотворительного фонда «Фармак») направляет средства на поддержку армии, учреждений здравоохранения, проектов по развитию образования и защите культурно-исторического наследия Украины. Общая сумма благотворительной помощи с момента основания фонда в 2011 году составляет более 270 млн грн. С начала угрозы полномасштабной войны — с декабря 2021 года — и сегодня фонд оказал поддержку ВСУ на более чем 30 млн грн.

С 24 февраля компания "Фармак" отгрузила все имеющиеся запасы необходимых лекарств и продолжает до сих пор предоставлять их на запросы госпиталей. С первых дней доступ в состав готовой продукции и сырья заблокирован вражеской боевой техникой. Поэтому предприятие обратилось к своим зарубежным партнерам с запросом о гуманитарной помощи, и собственными силами отгрузило эти грузы на склады Центра общественного здоровья Минздрава. Таким образом, было получено от партнеров на сумму 1,8 млн евро. Кроме медикаментов на нужды армии фондом закупаются генераторы, квадрокоптеры, автомобили, беспилотные летательные аппараты, военная амуниция.

В августе в "Фармак" в четвертый раз прошла акция "Я работаю один день для армии". Сотрудникам компании удалось собрать и перечислить в фонд почти 2 млн. грн. из своей заработной платы. Фонд в свою очередь значительно приумножил собранную сумму и закупил необходимую технику для украинских военных.

Отрасль: телеком

Год основания: 1994

Персонал: 3888

На протяжении многих лет "Киевстар", ведущий оператор мобильной связи, реализует в Украине многочисленные общественно значимые и благотворительные программы. Основными направлениями реализации корпоративной социальной ответственности компании являются цифровая инклюзия, развитие предпринимательства, безопасность в интернете, корпоративное волонтерство и партнерство для устойчивого развития.

Ключевыми проектами "Киевстар" в социальной сфере является Школа мобильной грамотности для старшего поколения «Смартфон для родителей», инициатива безопасности детей в интернете StopSexтинг, программа SMS-благотворительности «Детская надежда», совместная инициатива с Национальной полицией «Поиск детей» и образовательный лагерь для школьников Business camp. Для преодоления пандемии коронавируса в 2020 году компания выделила около 30 млн грн благотворительной помощи на обеспечение больниц, а также поддержала врачей бонусами на их мобильные счета.

Приоритетами в работе "Киевстара" после полномасштабного вторжения стали поддержка страны, клиентов и сотрудников. В частности, компания уже перечислила около 50 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц и пострадавших от войны. Благотворительные проекты были реализованы в сотрудничестве с благотворительными фондами «Вернись живым», «Твоя опора», «Украинская биржа благотворительности», «Каритас Украина» и Let`s help.

Чтобы украинцы оставались на связи в сложное время, оператор обеспечил бесплатными услугами клиентов мобильной и фиксированной связи в Украине и за рубежом на 563 млн грн. Более 1200 укрытий и 442 модульных домика в разных населенных пунктах Украины обеспечены "Домашним интернетом" от «Киевстара». Кроме этого, «Киевстар» уплатил 5,9 млрд грн налогов и сборов, а также выделил 300 млн грн на цифровое восстановление Украины в рамках инициативы United24.

Отрасль: IT

Год основания: 2019

Персонал: 700+

Холдинг TECHIIA занимается импакт-проектами в Украине с момента основания и ежегодно увеличивает количество и качество инициатив. В компании стремятся, чтобы каждый реализованный проект ОО "Фонд Течение" и каждая израсходованная гривна сгенерировали максимальную пользу для наибольшего количества людей в долгосрочной перспективе. До полномасштабной войны основными векторами социальной ответственности холдинга были медицина и STEM-образование. Здоровье и образование — базовые ресурсы, стимулирующие развитие всего остального, уверены в компании.

"Выздоровай быстрее!" — ключевой довоенный импакт-проект ТЕСНИИА, помогающий улучшить качество медицины в 11 городах Украины. С 2019 года в рамках проекта компания обновила оборудование в больницах более чем на 17 млн грн, что помогло спасти сотни жизней в Кропивницком, Харькове, Полтаве, Черкассах и других крупных городах. Также холдинг поддерживает Центр реабилитации и коррекции Ева вблизи Киева, который в течение года помог 300 детям с инвалидностью и после онкоопераций.

"Поддержка свободы Украины" – основной проект военного времени. В компании уже приобрели и передали защитникам и жертвам войны необходимых вещей более чем на $60 млн. В частности, войско получило дроны, броню, оптику, автомобили, тактическое снаряжение и многое другое. «Наша цель – помочь приблизить победу Украины и защитить жизнь тех, кто сегодня на передовой борется за жизнь и свободное будущее каждого украинца», – говорят в TECHIIA.

Отрасль: производство лекарственных средств

Год основания: 1930

Персонал: 1176

Отечественная фармацевтическая компания "Дарница" – крупнейший производитель лекарств в Украине. Каждая шестая упаковка лекарств на аптечных полках нашей страны изготовлена на заводе «Дарницы».* Компания втрое старше независимой Украины, работает с далекого 1930 года. В портфеле «Дарницы» около 180 лекарственных препаратов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания безоплатно передала более 1,6 млн упаковок лекарств на общую сумму почти 140 млн грн на нужды Минздрава, лекарственных организаций и волонтерских фондов. В общей сложности помощь получили уже более 80 организаций. Компания активно сотрудничает с государством по защите населения от радиационного и химического поражения. В сотрудничестве с Минздравом и СНБО в мае этого года "Дарница" зарегистрировала препарат для защиты населения от радиации и бесплатно передала 5,25 млн доз на нужды Минздрава. Также «Дарница» за свой счет ввезла в страну 10 тыс. упаковок гемостатика Celox для нужд армии.

В ответ на повышенный ажиотаж по поиску лекарства в обществе, в апреле "Дарница" открыла собственный колл-центр, который помогает отыскать медикаменты любого производителя в аптеках страны. В случае отсутствия нужного лекарственного средства в аптечных сетях, специалисты центра информируют о возможной замене активного действующего вещества.

*В натуральном и денежном выражении по данным Proxima Research, июль 2022 года

Отрасль: газораспределение

Год основания: 2010

Персонал: 38 000

Региональная газовая компания живет в одном ритме с Украиной, проходит через такие же испытания, но не останавливает свое развитие. С начала полномасштабной войны в армию было мобилизовано 1500 работников РГК. Компания занимается более чем 30 воинскими частями, в которых служат ее работники: армейцы получают пищевые продукты, медикаменты, средства гигиены, тепловизоры, спальники, ноши, бронежилеты. Ко Дню Независимости Украины операторы ГРМ передали подопечным военным частям 17 автомобилей. На проект РГК "Поддержим ВСУ" уже направлено более 125 млн грн. В частности, на эти деньги было приобретено более 205 автомобилей для военных.

Несмотря на войну, РГК не свернула свои инфраструктурные и образовательные проекты. Компания продолжает развивать сеть РГК Образовательных пространств – центров, где учатся и проходят профессиональную переподготовку газовики. В этом году Образовательные просторы были открыты в Ровно, Хмельницком и Луцке.

В рамках еще одного проекта - "Единая семья" - региональные газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, построили 15 хабов для переселенцев из других областей. В рамках этой же инициативы налажены системные поставки гуманитарной помощи в регионы, где продолжаются боевые действия. Также РГК организовала работу бригад вахтовым методом восстановления газовых сетей в наиболее пострадавших от войны городах Киевской области – Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Отрасль: ритейл

Год основания: 2003

Персонал: 34000

Группа компаний "Эпицентр" объединяет современные торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", а также представляет сеть спортивных магазинов "Интерспорт" в Украине. Кроме того, компания развивает аграрный бизнес и ряд других производств.

"Эпицентр" активно поддерживает развитие многих спортивных, социально-образовательных и экологических проектов, заботится о развитии и образовании детей, оказывает поддержку медицинским учреждениям и малому бизнесу. С первых дней войны многотысячный коллектив Эпицентра начал работать на первоочередные нужды войска и территориальной обороны. Объем помощи защитникам страны превысил 300 млн. грн. За шесть месяцев войны для поддержки экономики Украины уплачено более 3 млрд. грн. налогов.

В первые недели российской военной агрессии заработали три гуманитарных хаба "Эпицентра" — в столице, на западе и в центре страны. Они обработали тысячи тонн гуманитарной помощи и оказали помощь сотням тысяч переселенцев.

Компания помогает оснащать техникой неотложную и военную медицину. Из-за фандрейзинговой платформы United24 "Эпицентр" перечислил 36 млн грн на счет Минздрава Украины, который должен закупить 10 карет скорой помощи класса С для украинских медиков. Кроме того, в августе в торговой сети «Эпицентр» была начата масштабная акция по сбору средств с целью закупки 55 реанимобилей и бронемашин для эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Отрасль: производство и продажа табачных изделий

Год основания: 1994

Персонал: около 1300

Philip Morris International — международная табачная компания, трансформирующая свой бизнес с целью заменить сигареты на бездымные продукты. С 2008 года PMI инвестировала более $9 млрд в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов. В украинскую экономику компания инвестировала около $700 млн.

С началом войны "Филипп Моррис" в Украине сразу сосредоточился на безопасности своих сотрудников, обеспечении налоговых поступлений в бюджет и возобновлении бизнес-операций. С 24 февраля компания уплатила более 13,7 млрд грн налогов, в том числе 10 млрд грн акциза.

С начала полномасштабного вторжения в Россию компания сфокусировала усилия на безопасности работников, помогая с эвакуацией им и их семьям. В общей сложности более 1600 человек (сотрудники и члены их семей) обеспечены проживанием, в том числе и за рубежом. Кроме помощи сотрудникам, Philip Morris International выделила $10 млн в поддержку международных гуманитарных усилий, в том числе профинансировала приобретение 22 машин скорой помощи и рентгеновского аппарата для больницы в Ивано-Франковске.

Отрасль: фармакология, сельское хозяйство

Год основания: 1992 (офис в Украине)

Сотрудники: около 700

"Байер" ежегодно поддерживает социальные проекты, помогающие вводить позитивные изменения в обществе. Одна из стратегических инициатив — это программа социальных инвестиций «Украина – житница будущего» была начата в 2013 году. Основная миссия – улучшение жизни людей путем объединения общин, повышение общественного сознания и социальной активности для решения местных проблем. Победителями конкурса с 2013 по 2021 год стали 27 социальных проектов для украинских общин.

С началом полномасштабной войны, Байер сосредоточила свои усилия на поддержке медицинской и продовольственной безопасности Украины, изменив стратегию корпоративной благотворительности компании. В настоящее время выделено около 10 млн. евро благотворительной помощи. В частности, в виде лекарственных средств от противовоспалительных, антибиотиков и онкологических препаратов до обезболивающих, сердечно-сосудистых и безрецептурных продуктов для лечения заболеваний кожи. "Байер" также предоставил средства для приобретения 6 карет скорой помощи и 50 дефибрилляторов для станций железной дороги украинских городов.

Кроме этого "Байер" оказывает помощь агропроизводителям. Фермеры получили семена кукурузы, семена рапса и семена овощей. Кроме этого, финансовую помощь получили общественные организации, которые опекают убежища и оказывают психологическую поддержку внутренне перемещенным лицам и лицам с инвалидностью, пострадавшим от войны.

Недавно компания выделила 825 тыс. евро на приобретение большой машины по разминированию для очистки территории Украины от мин и боеприпасов. Машина поможет очистить от потенциальных угроз пахотные земли и обезопасит украинских аграриев.

Отрасль: топливный ритейл

Год основания: 2008

Персонал: 2000

SOCAR Energy Ukraine – это мультибрендовый комплекс, объединяющий розничную сеть на АЗК, оптовую торговлю всеми видами горючего и газа, а также собственную логистическую систему. С началом полномасштабной войны сеть начала бесплатно заправлять спецтранспорт (машины скорой помощи, ГСЧС) и присоединилась к восстановлению объектов в Ирпене. Также благотворительный фонд "SOCAR Благо" совместно с БФ "Твоя опора" оказывает гуманитарную и медицинскую помощь отдельным украинцам и больницам.

"Ультрамарафон благодарности" - еще один масштабный проект, состоявшийся при поддержке SOCAR. Спасатель ГСЧС Украины Владимир Сковородка за 14 дней пробежал 800 километров от Киева в столицу Польши. Украинцы имели возможность наблюдать забег онлайн, собрать деньги на оборудование для спасателей и поблагодарить польского народа за поддержку. Этот рекорд войдет в «Национальный реестр рекордов Украины 2022».

SOCAR строит АЗК доступными для маломобильных групп населения и трудоустраивает молодежь без опыта. В компании считают популяризацию безбарьерности одним из важнейших направлений социальной ответственности компании. В ноябре 2020 года SOCAR присоединилась к сообществу "Бизнес без барьеров", а затем присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской - Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Отрасль: розничная торговля фармацевтикой

Год основания: 2002

Персонал: 6500

Инновационная группа роботизированных аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Копейка", "ШАР@" является лидером рынка национального фармацевтического рынка уже 11 лет подряд. Сеть из 990 аптек работает в 156 городах Украины.

Ключевая ценность группы — забота, воплощенная в программах помощи украинскому обществу, защитникам Украины и сотрудникам. Холдинг АНЦ активно присоединился к волонтерскому движению и уже предоставил 20 млн грн помощи.

С началом полномасштабного вторжения, 13,2 млн. грн. было перечислено на нужды армии и закупку турникетов бойцам ВСУ. С целью поддержки наших сотрудников, присоединившихся к рядам ВСУ, был введен проект по обеспечению их лекарствами и амуницией. Партии лекарств и комплекты амуниции на сумму 1,8 млн грн уже отправлены на передовую.

Совместно с БФ Добролайф в аптеках холдинга предоставляется гуманитарная помощь украинцам. К примеру, за время войны более 2 000 семей в аптеках АНЦ города Запорожья получили продуктовые наборы и товары первой необходимости. Для помощи жителям из оккупированных городов компания перечислила 700 тыс. грн бонусов на покупку необходимых лекарств и товаров для здоровья. Еще 4 млн. грн. клиенты аптек холдинга перечислили на закупку лекарств для больниц и госпиталей.

Отрасль: АПК

Год основания: 1998

Персонал: 26800

Агроиндустриальный холдинг МХП – это международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, активно реализующая многочисленные производственно-потребительские проекты. МХП направляет свою деятельность на обеспечение продовольственной безопасности Украины и поддержку национальной экономики. Только за первые три месяца войны компания предоставила более 11,6 тыс. тонн благотворительной продукции на 626 млн грн. В первую очередь МХП помогает людям, находящимся в регионах боевых действий, защитникам и спасателям, общинам, больницам, благотворительным учреждениям, а также людям, которые из-за войны остались без жилья и средств к существованию.

С конца февраля по середину августа благотворительный фонд "МХП-Громади" завез в Украину 615 тонн гуманитарной помощи из Италии, Польши, Нидерландов и других стран. В первую очередь, еду, средства гигиены, лекарства, амуницию, автомобили и т.д. Сейчас фонд обеспечивает необходимым 130 тысяч перемещенным лицам, находящимся в 700 населенных пунктах присутствия холдинга. Недавно фонд направил 20 млн. грн. на приобретение современных реанимобилей в рамках глобальной инициативы United24.

Холдинг МХП продолжает выполнять свои обязательства перед государственным и местными бюджетами в полном объеме и поддерживать развитие экономики. В первой половине 2022 года в бюджеты всех уровней компания перечислила более 2 млрд грн налогов и сборов. Из них более 480 млн грн – в государственный бюджет и 841 млн грн – в местные бюджеты. Также за январь-июнь уплачено 705 млн. грн. единого социального взноса.