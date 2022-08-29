Корпоративний корпус: ренкінг компаній, які підтримують Україну в тилу і на фронті

Український бізнес став ще одним фактором неочікуваної обороноздатності України. Невідомо, на що там сподівався кремлівський фюрер з його гауляйтерами, але українські підприємці й кроку не зробили назад. Навіть, коли ворог спалював найближчі міста-супутники Києва та намагався поцілити у найбільші підприємства українських «мільйонників». Сотні мільйонів доларів та десятки тисяч людей, які узяли до рук зброю — це внесок національного бізнесу в перемогу.

Зупинилися цілі галузі національної економіки. За кордон виїхало безліч фахівців, в освіту яких компанії вклали величезні бюджети. Найбільші українські підприємства й донині планують релокацію виробництва в країни Балтії, Східної та Центральної Європи. Скорочення персоналу сягнуло далеко за межі масштабів кризи 2009 року, та й взагалі усіх попередніх криз. На вулиці опинилися виконавчі директори, дорогі експати, та і самі власники бізнесів.

Попри все, український бізнес, окрім вже хрестоматійного "батальйону Монако", залишився в Україні. Залишилися ті, хто вклався у мертву нині нерухомість. Залишилися ті, хто до війни активно критикував уряд . Залишилися й ті, кому точно було, куди їхати, але вони всі тут.

Щоб оцінити рівень пожертви, треба знати, що підприємці — це люди, які рідко оперують патріотичними реляціями. Їм ближче об’єм виторгу та чистого доходу. Але — ось ми, а от вони. Вони нікуди не зникли, мало того — відчайдушно донатять армії, купуючи трохи не армійські арсенали та публічно підтримують українське військо. Вірять в перемогу більше, ніж у власні фінансові результати.

У цьому ренкінгу ми згадуємо ті компанії та підприємців, які вірили в Україну до війни, і не кинули її тепер. Ми пишемо, про той самий "корпоративний корпус", котрий змінив кабінети на салони волонтерських «бусів», а ділові костюми — на мультикам.

Галузь: роздрібна торгівля

Рік заснування: 1993

Персонал: понад 50 тис. співробітників

Найбільший гравець на вітчизняному ринку роздрібної торгівлі — корпорація АТБ — майже ровесник України. Вже багато років АТБ є лідером за товарообігом, обсягом сплачених податків, географією присутності, чисельністю персоналу, кількістю магазинів, темпами зростання тощо. Зараз з понад 50 тис. працівників корпорації 3 тис. захищають країну в лавах ЗСУ.

Зазнавши втрат та руйнувань ще у перші дні війни, АТБ швидко перейшла до особливого режиму роботи. Магазини мережі одними з перших відновили роботу на деокупованих територіях Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, та чи не єдині, які працюють навіть у прифронтових зонах. Наразі компанія запускає нові розподільчі центри на заміну зруйнованим та пошкодженим ворогом на Київщині. Разом з цим АТБ готує відкриття нових магазинів у безпечних регіонах на Заході України, які стали своєрідним хабом для вимушених переселенців.

Окрім забезпечення продовольчої безпеки країни, АТБ підтримує національну економіку глобально. Протягом перших 6 місяців поточного року АТБ сплатила 9,79 млрд грн податків та зборів. Загальна сума гуманітарної допомоги війську, постраждалим від ракетних ударів медичним установам, волонтерським організаціям тощо вже перевищила 200 млн грн.

Галузь: виробництво лікарських засобів

Рік заснування: 1995

Персонал: 2941

"Фармак" — лідер галузі виробництва лікарських засобів в Україні. Компанія разом з Благодійним фондом Родини Жебрівських (правонаступник Благодійного фонду «Фармак») спрямовує кошти на підтримку армії, закладів охорони здоров’я, проєктів з розвитку освіти та захисту культурно-історичної спадщини України. Загальна сума благодійної допомоги від моменту заснування фонду у 2011 році складає понад 270 млн грн. Від початку загрози повномасштабної війни — з грудня 2021 року — і до сьогодні фонд надав підтримку ЗСУ на більш ніж 30 млн грн.

З 24 лютого компанія "Фармак" відвантажила усі наявні запаси необхідних ліків, і продовжує дотепер надавати їх на запити шпиталів. З перших днів доступ до складу готової продукції та сировини було заблоковано ворожою бойовою технікою. Тому підприємство звернулося до своїх закордонних партнерів із запитом про гуманітарну допомогу, і власними силами відвантажила ці вантажі на склади Центру громадського здоров’я МОЗ. Таким чином було отримано від партнерів на суму 1,8 млн євро. Окрім медикаментів на потреби армії фондом закуповуються генератори, квадрокоптери, автомобілі, безпілотні літальні апарати, військова амуніція тощо.

У серпні у "Фармак" вчетверте пройшла акція «Я працюю один день для армії». Співробітникам компанії вдалося зібрати та перерахувати до фонду майже 2 млн грн зі своєї заробітної плати. Фонд, своєю чергою, значно примножив зібрану суму та закупив необхідну техніку для українських військових.

Галузь: телеком

Рік заснування: 1994

Персонал: 3888

Впродовж багатьох років "Київстар" — провідний оператор мобільного зв’язку — реалізує в Україні численні суспільно значущі та благодійні програми. Основними напрямками реалізації корпоративної соціальної відповідальності компанії є цифрова інклюзія, розвиток підприємництва, безпека в інтернеті, корпоративне волонтерство та партнерство заради сталого розвитку.

Ключовими проєктами "Київстар" у соціальній сфері є Школа мобільної грамотності для старшого покоління «Смартфон для батьків», ініціатива задля безпеки дітей в інтернеті StopSexтинг, програма SMS-благодійності «Дитяча надія», спільна ініціатива з Національною поліцією «Пошук дітей» та освітній табір для школярів Business camp. Для подолання пандемії коронавірусу у 2020 році компанія виділила майже 30 млн грн благодійної допомоги на забезпечення лікарень, а також підтримала лікарів бонусами на їхні мобільні рахунки.

Пріоритетами у роботі "Київстар" після повномасштабного вторгнення стали підтримка країни, клієнтів та співробітників. Зокрема, компанія вже перерахувала майже 50 млн грн на гуманітарні потреби військових, лікарень та постраждалих від війни. Благодійні проєкти були реалізовані у співпраці з благодійними фондами «Повернись живим», «Твоя опора», «Українська біржа благодійності», «Карітас Україна» та Let`s help.

Також аби українці залишалися на зв’язку у складний час, оператор забезпечив безоплатними послугами клієнтів мобільного та фіксованого зв’язку в Україні та за кордоном на 563 млн грн. Понад 1200 укриттів та 442 модульних будиночків у різних населених пунктах України забезпечені "Домашнім інтернетом" від «Київстару». Окрім цього «Київстар» сплатив 5,9 млрд грн податків та зборів, а також виділив 300 млн грн на цифрову відбудову України в рамках ініціативи United24.

Галузь: IT

Рік заснування: 2019

Персонал: 700+

Холдинг TECHIIA займається імпакт-проєктами в Україні з моменту заснування, і щороку збільшує кількість та якість ініціатив. В компанії прагнуть, щоб кожен реалізований проєкт ГО "Фундація Течія" та кожна витрачена гривня згенерували максимальну користь для якнайбільшої кількості людей у довгостроковій перспективі. До повномасштабної війни головними векторами соціальної відповідальності холдингу були медицина та STEM-освіта. Здоровʼя та освіта — базові ресурси, які стимулюють розвиток усього іншого, впевнені в компанії.

"Одужуй швидше!" — ключовий довоєнний імпакт-проєкт ТЕСНІІА, який допомагає покращити якість медицини в 11 містах України. З 2019 року в рамках проєкту компанія оновила обладнання в лікарнях на понад 17 млн грн, що допомогло врятувати сотні життів в Кропивницькому, Харкові, Полтаві, Черкасах та інших великих містах. Також холдинг підтримує Центр реабілітації та корекції «Єва» поблизу Києва, який протягом року допоміг 300 дітям з інвалідністю та після онкооперацій.

"Підтримка свободи України" — основний проєкт воєнного часу. В компанії уже придбали й передали захисникам та жертвам війни необхідних речей на понад $60 млн. Зокрема, військо отримало дрони, броню, оптику, автомобілі, тактичне спорядження та багато іншого. «Наша мета — допомогти наблизити перемогу України й захистити життя тих, хто сьогодні на передовій бореться за життя і вільне майбутнє кожного українця», — кажуть в TECHIIA.

Галузь: виробництво лікарських засобів

Рік заснування: 1930

Персонал: 1176

Вітчизняна фармацевтична компанія "Дарниця" — найбільший виробник ліків в Україні. Кожна шоста упаковка ліків на аптечних полицях нашої країни виготовлена на заводі «Дарниці».* Компанія втричі старша за незалежну Україну, працює з далекого 1930 року. В портфелі «Дарниці» близько 180 лікарських препаратів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія передала безоплатно понад 1,6 млн пакувань ліків на загальну суму майже 140 млн грн на потреби МОЗ, лікарських організацій та волонтерських фондів. Загалом допомогу отримали вже понад 80 організацій. Компанія активно співпрацює з державою у напрямку захисту населення від радіаційного та хімічного ураження. У співробітництві із МОЗ та РНБО в травні цього року "Дарниця" зареєструвала препарат для захисту населення від радіації та безплатно передала 5,25 млн доз на потреби МОЗ. Також «Дарниця» за власний кошт ввезла до країни 10 тис. упаковок гемостатика Celox для потреб армії.

У відповідь на підвищений ажіотаж з пошуку ліків у суспільстві, у квітні "Дарниця" відкрила власний кол-центр, який допомагає відшукати медикаменти будь-якого виробника в аптеках країни. У разі відсутності потрібного лікарського засобу в аптечних мережах, спеціалісти центру інформують щодо можливої заміни по активній діючій речовині.

*В натуральному та грошовому виразі за даними Proxima Research, липень 2022 року

Галузь: газорозподіл

Рік заснування: 2010

Персонал: 38 000

Регіональна газова компанія живе в одному ритмі з Україною, проходить через такі ж випробування, але не зупиняє свій розвиток. З початку повномасштабної війни до війська було мобілізовано 1500 працівників РГК. Компанія опікується більш ніж 30 військовими частинами, у яких служать її працівники: армійці отримують харчові продукти, медикаменти, засоби гігієни, тепловізори, спальники, ноші, бронежилети. До Дня Незалежності України оператори ГРМ передали підопічним військовим частинам 17 автомобілів. На проєкт РГК "Підтримаймо ЗСУ" вже спрямовано понад 125 млн грн. Зокрема, на ці гроші, було придбано понад 205 автомобілів для військових.

Попри війну РГК не згорнула свої інфраструктурні та освітні проєкти. Компанія продовжує розбудовувати мережу РГК Освітніх просторів – центрів, де навчаються та проходять професійну перепідготовку газовики. Цього року Освітні простори було відкрито у Рівному, Хмельницькому та Луцьку.

В межах ще одного проєкту — "Єдина родина" — регіональні газорозподільні компанії, які працюють під брендом РГК, збудували 15 хабів для переселенців з інших областей. В рамках цієї ж ініціативи налагоджено системне постачання гуманітарної допомоги у регіони, де тривають бойові дії. Також РГК організувала роботу бригад вахтовим методом з відновлення газових мереж у найбільш постраждалих від війни містах Київської області – Ірпеня, Бучі, Гостомеля.

Галузь: ритейл

Рік заснування: 2003

Персонал: 34000

Група компаній "Епіцентр" об’єднує сучасні торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», а також представляє мережу спортивних магазинів «Інтерспорт» в Україні. Крім цього, компанія розвиває аграрний бізнес та низку інших виробництв.

"Епіцентр" активно підтримує розвиток багатьох спортивних, соціально-освітніх та екологічних проєктів, піклується про розвиток та освіту дітей, надає підтримку медичним закладам та малому бізнесу. Від перших днів війни багатотисячний колектив «Епіцентру» почав працювати на першочергові потреби війська та територіальної оборони. Обсяг допомоги захисникам країни перевищив 300 млн грн. За шість місяців війни для підтримки економіки України сплачено понад 3 млрд грн податків.

У перші тижні російської воєнної агресії запрацювали три гуманітарні хаби "Епіцентру" — в столиці, на заході та у центрі країни. Вони опрацювали тисячі тонн гуманітарної допомоги й надали допомогу сотням тисяч переселенців.

Компанія допомагає оснащувати технікою невідкладну та військову медицину. Через фандрейзингову платформу United24 "Епіцентр" перерахував 36 млн грн на рахунок МОЗ України, яке має закупити 10 карет швидкої допомоги класу С для українських медиків. Окрім того, у серпні в торговельній мережі «Епіцентр» розпочато масштабну акцію по збору коштів з метою закупівлі 55 реанімобілів та бронемашин для евакуації поранених із зони бойових дій.

Галузь: виробництво та продаж тютюнових виробів

Рік заснування: 1994

Персонал: близько 1300

Philip Morris International — міжнародна тютюнова компанія, яка трансформує свій бізнес з метою замінити сигарети на бездимні продукти. З 2008 року PMI інвестувала понад $9 млрд в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів. В українську економіку компанія інвестувала майже $700 млн.

З початком війни "Філіп Морріс" в Україні одразу зосередився на безпеці своїх співробітників, забезпеченні податкових надходжень до бюджету та відновленні бізнес-операцій. Від 24 лютого компанія сплатила понад 13,7 млрд грн податків, зокрема, 10 млрд грн акцизу.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія сфокусувала зусилля на безпеці працівників, допомагаючи з евакуацією їм та їхнім сім'ям. Загалом понад 1600 людей (співробітники та члени їх сімей) забезпечені проживанням, зокрема, й за кордоном. Крім допомоги співробітникам, Philip Morris International виділила $10 млн на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль, у тому числі профінансувала придбання 22 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для лікарні в Івано-Франківську.

Галузь: фармакологія, сільське господарство

Рік заснування: 1992 (офіс в Україні)

Співробітники: близько 700

"Байєр" щороку підтримує соціальні проєкти, які допомагають запроваджувати позитивні зміни в суспільстві. Одна зі стратегічних ініціатив — це програма соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього», що була започаткована у 2013 році. Основна місія – поліпшення життя людей, шляхом згуртування громад, підвищення громадської свідомості та соціальної активності для розв'язання місцевих проблем. Переможцями конкурсу з 2013 по 2021 рік стали 27 соціальних проєктів для українських громад.

З початком повномасштабної війни, "Байєр" зосередила свої зусилля на підтримці медичної та продовольчої безпеки України, змінивши стратегію корпоративної благодійності компанії. Наразі виділено близько 10 млн євро благодійної допомоги. Зокрема, у вигляді лікарських засобів — від протизапальних, антибіотиків та онкологічних препаратів до знеболювальних, серцево-судинних та безрецептурних продуктів для лікування захворювань шкіри. «Байєр» також надав кошти для придбання 6 карет швидкої допомоги та 50 дефібриляторів для станцій залізної дороги українських міст.

Окрім цього "Байєр" надає допомогу агровиробникам. Фермери отримали насіння кукурудзи, насіння ріпаку та насіння овочів. Крім цього, було фінансову допомогу отримали громадські організації, що опікуються притулками та надають психологічну підтримку внутрішньо переміщеним особам та особам з інвалідністю, які постраждали від війни.

Нещодавно компанія виділила 825 тис євро на придбання великої машини з розмінування для очищення території України від мін та боєприпасів. Машина допоможе очистити від потенційних загроз орні землі та убезпечить українських аграріїв.

Галузь: паливний ритейл

Рік заснування: 2008

Персонал: 2000

SOCAR Energy Ukraine — це мультибрендовий комплекс, який об’єднує роздрібну мережу на АЗК, гуртову торгівлю усіма видами пального та газу, а також власну логістичну систему. З початком повномасштабної війни мережа почала безплатно заправляти спецтранспорт (машини швидкої допомоги, ДСНС) та приєдналася до відбудови об’єктів в Ірпені. Також благодійний фонд "SOCAR Благо" спільно з БФ «Твоя опора» надає гуманітарну й медичну допомогу окремим українцям та лікарням.

"Ультрамарафон вдячності" — ще один масштабний проєкт, який відбувся за підтримки SOCAR. Рятувальник ДСНС України Володимир Сковородка за 14 днів пробіг 800 кілометрів від Києва до столиці Польщі. Українці мали змогу спостерігати забіг онлайн, зібрати гроші на обладнання для рятувальників та подякувати польському народові за підтримку. Цей рекорд увійде до «Національного реєстру рекордів України 2022».

SOCAR будує свої АЗК доступними для маломобільних груп населення та працевлаштовує молодь без досвіду. В компанії вважають популяризацію безбар'єрності одним із найважливіших напрямків соціальної відповідальності компанії. У листопаді 2020 року SOCAR долучилася до спільноти "Бізнес без бар’єрів", а згодом приєдналася до ініціативи першої леді Олени Зеленської – Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Галузь: роздрібна торгівля фармацевтикою

Рік заснування: 2002

Персонал: 6500

Інноваційна група роботизованих аптек під брендами "Аптека АНЦ", «Копійка», «ШАР@» є лідером ринку національного фармацевтичного ринку вже 11 років поспіль. Мережа із 990 аптек працює у 156 містах України

Ключова цінність групи — турбота, яка втілена у програмах допомоги українському суспільству, захисникам України та співробітникам. Холдинг АНЦ активно долучився до волонтерського руху та вже надав 20 млн грн допомоги.

З початком повномасштабного вторгнення, 13,2 млн грн було перераховано на потреби армії та закупку турнікетів бійцям ЗСУ. З метою підтримки наших співробітників, що долучились до лав ЗСУ, було впроваджено проєкт по забезпеченню їх ліками та амуніцією. Партії ліків та комплекти амуніції на суму 1,8 млн грн вже відправлено на передову.

Спільно з БФ "Добролайф" в аптеках холдингу надається гуманітарна допомога українцям. Наприклад, за час війни понад 2 000 сімей в аптеках АНЦ міста Запоріжжя отримали продуктові набори та товари першої необхідності. Для допомоги жителям з окупованих міст, компанія перерахувала 700 тис. грн бонусів на купівлю необхідних ліків та товарів для здоров’я. Ще 4 млн грн клієнти аптек холдингу перерахували на закупку ліків для лікарень та шпиталів.

Галузь: АПК

Рік заснування: 1998

Персонал: 26800

Агроіндустріальний холдинг МХП — це міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, яка активно реалізує численні виробничо-споживчі проєкти. МХП спрямовує свою діяльність на забезпечення продовольчої безпеки України та на підтримку національної економіки. Лише за перші три місяці війни компанія надала понад 11,6 тис.тонн благодійної продукції на 626 млн грн. Першочергово МХП допомагає людям, які перебувають в регіонах бойових дій, захисникам і рятувальникам, громадам, лікарням, благодійним установам, а також людям, які через війну залишилися без житла та засобів для існування.

З кінця лютого по середину серпня благодійний фонд "МХП-Громаді" завіз до України 615 тонн гуманітарної допомоги з Італії, Польщі, Нідерландів та інших країн. Насамперед, їжу, засоби гігієни, ліки, амуніцію, автівки тощо. Зараз фонд забезпечує найнеобхіднішим 130 тисяч переміщеним особам, які перебувають у 700 населених пунктах присутності холдингу. Нещодавно фонд спрямував 20 млн грн на придбання сучасних реанімобілів у межах глобальної ініціативи United24.

Холдинг МХП продовжує виконувати свої зобов’язання перед державним і місцевими бюджетами України у повному обсязі та підтримувати розвиток економіки. У першій половині 2022 року до бюджетів всіх рівнів компанія перерахувала понад 2 млрд грн податків і зборів. З них понад 480 млн грн – до державного бюджету та 841 млн грн – у місцеві бюджети. Також за січень-червень сплачено 705 млн грн єдиного соціального внеску.