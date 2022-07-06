Кредитный спецназ: кто и на каких условиях дает бизнесу деньги во время военного положения

Предпринимателям очень нужно финансирование. Хотя бы на то, чтобы поддержать текущую деятельность или отстроить пострадавшие в результате боевых действий производственные мощности. Основной кредитор бизнеса сейчас – это государство, которое выделяет безвозвратные гранты и раздает льготные займы.

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Банки продолжают кредитовать реальный сектор экономики. Но подходят к оценке заемщиков еще более скрупулезно, чем раньше. И при этом увеличивают стоимость кредитов. Процентные ставки по займам, где есть залоговое имущество, составляют 13-17% годовых. А по бланковым (беззалоговым) кредитам ставки могут достигать 100% годовых.

Поэтому логично, что предприниматели пытаются искать альтернативные источники финансирования. И они существуют. Например, в виде грантов или льготных кредитов от государства. Но доступ к этим программам получат не все. Да и объем финансирования, само собой, ограничен.

Гранты для стартаперов и фермеров

Delo.ua писало о том, что Кабинет Министров анонсировал масштабную программу восстановления украинской экономики. Один из основных инструментов этой программы – всевозможные гранты украинскому бизнесу.

Первую "волну" грантов правительство анонсировало еще в 20-х числах июня. Это три программы безвозвратной помощи предпринимателям под вывеской «єРобота» общей суммой в размере 16 млрд. грн.

Первая из трех программ предназначена для тех украинцев, которые хотят в условиях войны запустить новый бизнес. Максимальная сумма гранта составит 250 тыс. грн., запланированное число грантов – 20 тыс. Заявку, которая должна содержать подробный бизнес-план, можно подать через портал "Дія" или в любом отделении Ощадбанка. Заявлено, что рассмотрение заявки длится до 10 рабочих дней. Если ее одобрят, начинающий предприниматель получит деньги на банковский счет и сможет потратить их на закупку оборудования, сырья и материалов, а также на оплату аренды.

Вторая программа предназначена фермерам. С помощью этого гранта можно будет частично перекрыть затраты на постройку теплиц, в том числе на закупку технического оборудования и на приобретение посевного материала и удобрений. Грант выделяется на следующих условиях: 70% дает государство, 30% вносит предприниматель. Основное требование к фермерам - они должны иметь в собственности землю, или договор аренды земельного участка сроком минимум на 25 лет. Фермеры смогут получить 3 тыс. таких грантов.

Третья программа тоже рассчитана на аграриев, а именно на поддержку садоводческих, ягодных и виноградных хозяйств. А рамках программы аграрии могут рассчитывать на финансирование а размере 300-400 тыс. грн. на 1 га насаждений. Площадь сада и ягодного питомника не может быть более 25 га. Средства фермеры получат на свои банковские счета и смогут потратить их на закупку саженцев, удобрений, систем полива и т.д. За счет этой программы Кабмин планирует профинансировать высадку около 10 тыс. га новых садов и ягодников.

Прокачиваем переработку

С 1 июля Кабмин анонсировал гранты на создание новых перерабатывающих предприятий. Потенциальный грантополучатель должен обратиться в Ощадбанк с заявкой, приложив к ней бизнес-план проекта. Оценивать проект будут как сотрудники банка, так и представители Минэкономики. Помимо бизнес-плана, они проверят деловую репутацию заявителя и проведут с ним собеседование.

В случае утверждения заявки, государство выделит до 8 млн. грн. Но, как и в предыдущих программах, на условиях совместного финансирования в пропорции 70% на 30%.

Предприниматель обязуется тратить средства только на цели, связанные с запуском перерабатывающего бизнеса. Также он в течение трех лет с момента получения средств должен уплатить налоги и сборы на сумму в размере полученного гранта, и создать не менее 25 рабочих мест.

В программе не имеют права участвовать граждане Украины и юрлица, деятельность которых связана с Российской Федерацией, республикой Беларусь и временно оккупированными территориями. Кроме того, получатели грантов не должны иметь задолженности перед бюджетом и находиться в процессе банкротства. Лиц, уличенных в коррупционных действиях, к грантам тоже не допускают.

На 5 лет и почти даром

Главной программой льготного кредитования при участии государства остается "5-7-9". Если верить данным Министерства финансов, бизнес по-прежнему активно ей пользуется. За все время действия военного положения (с 24 февраля по 4 июля) было выдано свыше 10 тыс. кредитов на общую сумму около 39 млрд. грн. Около половины этих займов получили сельхозпроизводители. То есть, АПК по-прежнему остается главным потребителем таких кредитов.

Компании и предприниматели, которые во время военного положения будут пользоваться заемными ресурсами в рамках программы "5-7-9", могут рассчитывать на еще более мягкие условия.

Правительство расширило действие программы на средние предприятия с годовым оборотом до 50 млн. евро (ранее было 20 млн. евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн. евро независимо от количества работающих сотрудников. Максимальная сумма кредита увеличена для всех субъектов предпринимательства с 50 млн. грн. до 60 млн. грн. с учетом группы связанных компаний. Кабинет Министров постановление № 312 от 18 марта 2022 года

Но самое важное – это ставки. На время действия военного положения, а также в течение месяца после его отмены, плата по кредиту составит 0% годовых. После этого ставка будет на уровне 5% годовых.

Кредит можно взять на как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Срок кредитования составляет 3 года и 5 лет соответственно. Подать заявку на оформление займа можно до тех пор, пока действует военное положение.

Банки кредитуют, но дорого и неохотно

При желании предприниматели могут обратиться за кредитом в коммерческий банк. Финучреждения пусть и со скрипом, но продолжают кредитовать бизнес. Среди них государственные, – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, – и частные крупные банки, такие как ОТП Банк, Кредобанк, ПроКредит Банк и т.д.

Стандартные условия кредитования следующие. Овердрафт (самый простой, быстрый и беззалоговый кредит) можно получить на срок до 12 месяцев. Сумма будет зависеть от оборотов по текущему счету заемщика. Как правила, она ограничена отметкой в 300-500 тыс. грн. Каждый транш овердрафта нужно гасить в течение 30-60 дней. Проценты по кредиту, конечно, кусаются: реальная ставка от 30-35% и до 100% годовых.

Кредит на пополнение оборотных средств выдается на 2-3 года. Сумма займа привязана к масштабам и рентабельности бизнеса. Но это может быть и 3 млн. грн., и 5 млн. грн., а иногда и 10 млн. грн. В качестве залога банку можно предоставить товары, недвижимое имущество и любые другие ликвидные активы. Ставка – 13-15% в гривне и 7-8% в иностранной валюте (при условии, что у заемщика есть валютная выручка).

Инвестиционный кредит на покупку основных фондов (оборудования, транспорта, спецтехники, недвижимости) можно взять на 5-7 лет. Сумма кредита обычно ограничена стоимостью приобретаемых активов. При этом, заемщик должен внести 20-30% аванса. Ставка находится в пределах 15-20% (базовая, есть еще комиссии, страхование) для кредитов в гривне и в диапазоне от 5 до 7% по кредитам в инвалюте. Радует то, что с банком можно договориться об индивидуальном графике погашения. Платить проценты нужно ежемесячно, а основную сумму долга можно возвращать с отсрочкой в 3-6 месяцев.

Надежная помощь от заморских друзей

Остались у банков совместные программы с международными партнерами. Например, кредиты от Европейского инвестбанка (ЕИБ). На них могут претендовать аграрии, производственный сектор, торговля и сфера услуг. Срок кредита – до 2 лет, максимальная сумма ограничена лимитом в 25 млн. евро. ЕИБ компенсирует половину стандартной кредитной ставки. Скажем, если базовая ставка 15%, то заемщик заплатит 7,5% годовых.

Еще один иностранный кредитор – Немецкий банк развития (KfW). Он уже не первый год через украинские банки финансирует предпринимателей, которые покупают или модернизируют основные фонды, расширяют производство. От KfW можно получить до 250 тыс. евро (в гривневом эквиваленте) на срок до 5 лет. Процентная ставка равна доходности 3-месячных депозитов по индексу UIRD, которая умножена на коэффициент 1,1. На данный момент это порядка 9,3% годовых. График погашения кредита может быть индивидуальным. В частности, на возврат тела займа банк дает отсрочку до 9 месяцев.