Немецкая экономика вошла в рецессию в первом квартале

Экономика Германии сократилась в первом квартале 2023 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, войдя в рецессию. ВВП страны упал на 0,3% за квартал после падения на 0,5% в четвертом квартале 2022 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рецессией, впервые с начала пандемии, описали сокращение ВВП Германии два квартала подряд. Потребление домохозяйств сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом после корректировки цен. Государственные расходы сократились на 4,9%.

"Теплой погоды зимой, восстановления промышленной активности, которой способствовало открытие Китая, и улучшения ситуации с цепочкой поставок не хватило, чтобы вывести экономику из зоны опасности рецессии", - сказал руководитель макроэкономической части ING Карстен Бжески.

В то же время, инвестиции выросли за первые три месяца 2023 года после слабой второй половины 2022-го. Инвестиции в машины и оборудование выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как инвестиции в строительство – на 3,9%. Кроме того, по положительным показателям экспорт вырос на 0,4%, но импорт упал на 0,9%.

"Масштаб пересмотра данных о ВВП Германии в сторону снижения означает, что рост еврозоны, вероятно, будет пересмотрен в сторону снижения в первом квартале. При прочих равных условиях это указывало бы на стагнацию экономики региона в начале 2023 года, но другие пересмотры в сторону снижения могли бы поставить регион в техническую рецессию", - прокомментировали ситуацию аналитики Bloomberg.

Напомним, ранее стало известно, что в марте промышленное производство Германии сократилось больше, чем ожидалось. Отчасти на ухудшение показателей повлияла ситуация в автомобильном секторе.

В то же время, оружейная промышленность Германии развивается из-за войны в Украине. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия заняла шестое место по экспорту вооружений в 2022 году, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.