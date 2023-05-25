Німецька економіка увійшла в рецесію в першому кварталі

Економіка Німеччини скоротилася в першому кварталі 2023 року порівняно з попередніми трьома місяцями, увійшовши в рецесію. ВВП країни впав на 0,3% за квартал, після падіння на 0,5% у четвертому кварталі 2022 року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рецесією, вперше з початку пандемії, описали скорочення ВВП Німечини два квартали поспіль. Споживання домогосподарств скоротилося на 1,2% у порівнянні з попереднім кварталом після коригування цін. Державні витрати скоротилися на 4,9%.

"Теплої погоди взимку, відновлення промислової активності, якому сприяло відкриття Китаю, і покращення ситуації з ланцюжком поставок не вистачило, щоб вивести економіку із зони небезпеки рецесії", — сказав керівник макроекономічної частини ING Карстен Бжескі.

Водночас інвестиції зросли за перші три місяці 2023 року після слабкої другої половини 2022-го. Інвестиції в машини та обладнання зросли на 3,2% порівняно з попереднім кварталом, тоді як інвестиції в будівництво — на 3,9%. Крім того, з позитивних показників, експорт зріс на 0,4%, але імпорт впав на 0,9%.

"Масштаб перегляду даних про ВВП Німеччини в бік зниження означає, що зростання єврозони, ймовірно, буде переглянуто в бік зниження в першому кварталі. За інших рівних умов це вказувало б на стагнацію економіки регіону на початку 2023 року, але інші перегляди в бік зниження могли б поставити регіон у технічну рецесію", — прокоментували ситуацію аналітики Bloomberg.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в березні промислове виробництво Німеччини скоротилося більше, ніж очікувалося. Частково на погіршення показників вплинула ситуація в автомобільному секторі.

Водночас збройова промисловість Німеччини розвивається через війну в Україні. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Німеччина посіла шосте місце за експортом озброєнь у 2022 році, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.