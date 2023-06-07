Попытка №2. Что ждет криптоиндустрию после перезапуска известной биржи FTX

Осенью 2022 года на крипторынке возник серьезный скандал: криптобиржа FTX объявила себя банкротом. Пока правоохранители расследуют причины краха, а инвесторы пытаются получить свои деньги, новый СЕО компании Джон Рэй, специализирующийся на возврате средств обанкротившихся корпораций, планирует возобновить работу этого проекта. Delo.ua решило разобраться, как FTX готовится к рестарту, какие проблемы должна решить команда и как отреагирует криптоиндустрия на эту новость.

Почему FTX стала банкротом

Криптобиржа FTX была зарегистрирована в мае 2019 года в Антигуа и Барбуде. Штаб-квартира компании находилась на Багамах. Авторами проекта считаются Сэм Бенкман-Фрид и Гэри Ван . Биржа быстро стала известна: в 2021 году компания получила более одного миллиона пользователей, а средний объем торгов составлял более $10 млрд ежедневно. Все это позволило FTX войти в тройку крупнейших криптобирж по объему.

Как уже писала редакция Delo.ua, кризис настиг проект в ноябре-2022. Осенью стало известно, что львиная доля активов компании Alameda Research (около $14,9 млрд) была сосредоточена в FTT – собственных токенах криптобиржи FTX. А главой Alameda Research и одним из основателей FTX был Сэм Бенкман-Фрид . После этой новости клиенты быстро вывели около $6 млрд. Но компания не смогла удовлетворить всю волну заявок, поэтому курс FTT рухнул.

Далее компания подала документы о банкротстве в США, что позволяет FTX работать в стране , пока идет работа по погашению обязательств перед кредиторами. Процесс идет сложно: в частности, в марте новая команда биржи выявила дефицит средств для выплат клиентам в размере $9,5 млрд.

В то же время компания пытается найти средства, чтобы стабилизировать финансовое положение. К примеру, после переговоров с кредиторами криптобиржи музей искусств "Метрополитен" решил вернуть $550 тыс., которые платформа ранее передала в качестве пожертвования.

А что сейчас происходит с основателями FTX? Один из авторов проекта - Гэри Ван признал свою вину в мошенничестве и сейчас он сотрудничает со следствием .

А вот второй – Сэм Бенкман-Фрид – был арестован в декабре 2022 года на Багамах и экстрадирован в США. В Штатах он заплатил залог в размере $250 млн. и попал под домашний арест . Бенкман-Фрид проживает в доме родителей в Пало-Альто, Калифорния.

Ему предъявлено 12 уголовных обвинений , в частности, в банковском мошенничестве и незаконных политических взносах. Бенкман-Фрид не признает себя виновным. Но если суд докажет его вину, экс-основатель FTX получит около 100 лет тюрьмы.

Как FTX может получить новый шанс

Тем временем новый СЕО FTX Джон Рэй не исключает, что проект удастся перезапустить . Так, в начале 2023 года топ-менеджер заявил, что этим вопросом занимается специально созданная рабочая группа. Сам Рэй активно проводит консультации, изучает условия реструктуризации, анализирует возможности для перезагрузки платформы.

Не исключают такого развития событий и юристы компании Sullivan&Cromwell. По их словам, в июле будет представлен график реорганизации с возможным перезапуском проекта. Вероятно, криптобиржа заработает уже во втором квартале 2024 года.

Как сообщил Энди Дитдерих из Sullivan & Cromwell, компания уже собрала активы FTX, стоимостью $7,3 млрд. Но пока неизвестно, какие деньги сможет использовать криптобиржа для рестарта. Вариантов может быть несколько:

Собственные средства компании . Тогда клиенты пока не получают своих инвестиций.

. Тогда клиенты пока не получают своих инвестиций. Внешнее финансирование от компаний, банков, фондов, инвесторов.



от компаний, банков, фондов, инвесторов. Продажа активов криптобиржи.



"Я считаю, что существует столько же мнений по этому поводу, сколько профессионалов, участвующих в этом деле", - отметил юрист компании Sullivan & Cromwell Энди Дитдерих.

Что думают партнеры FTX

В то же время участники крипторинка, ранее имевшие дело с проектом FTX, по-разному реагируют на новость о возможном перезапуске криптобиржи.

Да, основатель компании Skybridge Capital Энтони Скарамуччи не понимает, как можно перезапустить FTX. Он отмечает, что любая перезагрузка биржи потребует участия кредиторов и судьи по делам о банкротстве.

Для понимания: Skybridge Capital тесно связана с FTX. Криптобиржа приобрела значительную долю в Skybridge Capital, в то время как Skybridge также инвестировал в FTX.

"Сейчас на этих биржах зарабатывается немного денег, поэтому многие из этих бирж находятся в минусе. Они тратят капитал, собранный на частных размещениях, ожидая, когда начнется новый бычий рынок", – говорит Скарамуччи.

По мнению финансиста, более правдоподобным сценарием для FTX станет возможность запуска проекта под новым брендом . Но для этого необходимо продать программное обеспечение и лицензию.

Еще один партнер FTX – венчурная фирма Tribe Capital – заинтересовалась перспективами рестарта криптобиржи. По неофициальным данным, соучредитель Tribe Арджун Сети рассматривает возможность проведения кампании по сбору средств на сумму $250 млн для вливаний в обновленный проект . При этом компания должна выделить около $100 млн. от себя и своих партнеров.

Для понимания: Tribe Capital являлась венчурным инвестором FTX и американской компании FTX US. Также компания вкладывает средства в стартапы, включая криптоплатформу Kraken.

Что происходит с токеном FTT

Следует отметить, что "монета" криптобиржи FTT чувствительно реагирует на новости о возможном перезапуске проекта. То есть, когда появляется соответствующая информация в интернете, токен постоянно растет. Да, в мае "монета" подорожала примерно на 10%, но быстро вернулась на привычные позиции.

В общем, согласно данным сайта Сoinmarketcap, за последний год валюта упала на 96,5% . Так, если 10 июня 2022 года курс составлял $28,5, то уже 7 июня 2023 его стоимость достигла отметки в $0,92.

За год курс FTT рухнул на 96,5%.

Что думают эксперты

Аналитики, опрошенные Delo.ua, считают, что перезапуск криптобиржи FTX, вполне реален . Но чтобы осуществить этот план, нужно учесть много деталей.

Как лучше восстановить FTX

Директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко говорит, что в рамках рестарта команда криптобиржи должна проделать много подготовительных работ.

"Уже озвучивались сроки перезапуска – первое полугодие 2024 года. До этого срока нужно урегулировать вопрос по поиску необходимой ликвидности, рассчитаться по существующим требованиям, завершить расследование по причинам банкротства". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что следует провести ребрендинг проекта. Для этого необходимо создать публичную и четкую финансовую модель , тогда удастся восстановить репутацию биржи.

" Необходимо изменить подход к управлению рисками, а также сформировать резервный фонд для обеспечения деятельности. Обязательная отчетность должна проходить аудит, а биржа должна стать "чистой" законодательством и клиентом", - перечисляет Шевчишин.

Зачем давать новую жизнь криптобирже

Эксперты по-разному оценивают причины, мотивировавшие новое руководство готовить реанимирование FTX.

Юрист Иван Никитченко не исключает, что топ-менеджмент проекта планирует не только погасить старые долги, но и заработать в итоге больше .

"Самым простым сценарием было бы повесить все причины на бывшего владельца, и "умыть руки" по ответственности за долги и начать какой-то проект с чистого письма". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

По его мнению, топ-менеджмент понимает, что перезапуск FTX – лучший вариант, чем создание с нуля подобного проекта. А все потому, что у компании уже есть бренд, существующая технология и бизнес-процессы, клиентская база, наличие лицензий в некоторых странах (например, в Японии).

В то же время Андрей Шевчишин говорит, что реанимировать бизнес для расчета по долгам – это плохой план, но можно создать общественный прибыльный бизнес и это станет наиболее приемлемой стратегией.

"Есть еще вариант: это спекуляция на токенах биржи. Ведь заявления о возобновлении проекта положительно повлияли на стоимость FTT. Итак, при разогреве рынка менеджмент сможет их продать. Хотя ликвидности в этих токенах мало, чтобы распродать все токены". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Как лучше решить проблемы с законом

Рестарт криптобиржи нуждается в урегулировании этих процессов с контролирующими органами, говорит Никитченко. В частности, речь идет об американских регуляторах. Так что если FTX пройдет полный аудит в США, эта криптобиржа может стать первой в истории, к кому у чиновников вообще не будет вопросов на момент перезапуска .

"Мир криптовалют неустанно движется к специальному регулированию, а в США регулирование было всегда. Просто сами регуляторы часто не знают, кто и как должен действовать как в случае с FTX. Это решение нужно найти". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Согласен с этим и Шевчишин. Он считает, что перезапуск криптобиржи возможен только в законодательном поле, с четкой официальной стратегией . Чтобы сделать все правильно, поначалу можно даже отказаться от маржинальной торговли.

Как отреагирует криптоиндустрия на перезапуск FTX

В общем, возвращение на рынок оздоровленной FTX может стать хорошей новостью для криптотрасли , говорит Никитченко. Такое событие покажет, что индустрия стабильна, проходит этап законодательного структурирования, решает накопившиеся проблемы. Как результат, инвесторы смогут больше доверять миру криптовалют.

"Ситуацию сравнима с банковским рынком. Там также периодически происходят банкротства. Но потребители продолжают доверять сектору, поскольку отрасль функционирует, активы и обязательства банков не исчезают, они возвращаются на рынок под новым брендом", - объясняет Никитченко.

Но Андрей Шевчишин предупреждает: индустрия может встретить перезапуск FTX осторожно, поскольку опасается нового обвала проекта и очередных кризисов .