Совет ЕС одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро: когда получим средства

Совет Евросоюза во вторник, 6 августа, одобрил выделение для Украины 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает венгерское председательство в Совете ЕС.

Отмечается, что после завершения письменной процедуры Совет ЕС принял решение, позволяющее осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

"Данное решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", — говорится в сообщении.

На решение Совета ЕС по выплате первого регулярного транша в рамках Ukraine Facility уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наше государство получит дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки макрофинансовой стабильности. Благодарны за это решение. Выплаты ожидаем позже этого месяца", — подчеркнул глава Правительства.

Транши от Ukraine Facility

Напомним, в феврале Европейский совет принял решение о создании Украинского фонда в объеме €50 миллиардов многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы для бюджетной поддержки и восстановления Украины.

Выплата этой финансовой помощи в форме кредитов и грантов обусловлена выполнением Украиной так называемого Украинского плана, содержащего согласованный с ЕС перечень ключевых реформ и инвестиционных программ.

Отметим, 17 июля Украина направила запрос на €4,1 млрд в Европейскую комиссию, поскольку завершила все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза.

В течение 2024 года Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет предоставлен в форме грантов.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.