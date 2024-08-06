Рада ЄС схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро: коли отримаємо кошти

Рада Євросоюзу у вівторок, 6 серпня, схвалила виділення для України 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє угорське головування у Раді ЄС.

Зазначається, що після завершення письмової процедури Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволяє здійснити перший платіж у розмірі майже 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

"Це рішення підтримує макрофінансову стабільність України та функціонування її державного управління", - йдеться у повідомленні.

На рішення Ради ЄС щодо виплати першого регулярного траншу в межах Ukraine Facility вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наша держава отримає додаткові 4,2 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Вдячні за це рішення. Виплати очікуємо пізніше цього місяця", - підкреслив очільник Уряду.

Транші від Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому Європейська рада схвалила рішення про створення Українського фонду в обсязі €50 мільярдів багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки для бюджетної підтримки та відновлення України.

Виплата цієї фінансової допомоги у формі кредитів та грантів зумовлена виконанням Україною так званого Українського плану, що містить погоджений з ЄС перелік ключових реформ та інвестиційних програм.

Зауважимо, 17 липня Україна направила запит на €4,1 млрд до Європейської комісії, оскільки завершила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, передбачених Планом України в межах програми Ukraine Facility Європейського Союзу.

Протягом 2024 року Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде надано у формі грантів.

Нагадаємо, 20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти були надані в рамках фінансового інструменту EU Ukraine Facility.