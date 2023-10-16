- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Через Prozorro организовали тендеры на 59 млн грн в месяц: самые дорогие лоты
На электронной платформе Prozorro в течение сентября тендеры на публичные закупки объявляли 6 тысяч заказчиков. Всего за месяц провели 22 тысячи торгов. Общая ожидаемая стоимость – 59 млрд грн. Кто что закупал и кто на этом заработал больше всего, рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.
- Самые дорогие тендеры на Prozorro за сентябрь
- Тендеры через Prozorro - кто заработал больше всего в сентябре
Самые дорогие тендеры на Prozorro за сентябрь
В рейтинге самых дорогих электронных закупок первое и второе место сразу забрала Служба автомобильных дорог в Николаевской области. Укравтодор в регионе объявил два тендера на 2,4 млрд грн и 2,2 млрд грн для "эксплуатационного содержания дорог" .
На третьем месте "Укразализныця" - компания закупила 44 новых вагонов за 1,95 млрд грн. Среди них – и вагоны для перевозки людей с инвалидностью. За УЗ следует тендер на реконструкцию тепловых сетей за 1,3 млрд грн, объявивший Департамент инфраструктуры Сумского горсовета.
Закрывает топ-5 самых дорогих тендеров объявления о строительстве лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов и ВПЛ от департамента по строительству и архитектуре Ровенской ОГА (ОВА).Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сентябре больше всего денег налогоплательщиков направили на закупку по направлениям:
- строительство и текущий ремонт – 20 млрд грн;
- дорожные работы и услуги – 13 млрд;
- энергоносители – 5 млрд грн;
- транспортные средства – 3,8 млрд грн;
- медицинское оборудование – 1,5 млрд грн.
Что закупают чаще всего
На платформе Prozorro в сентябре чаще всего объявляли тендеры на закупку товаров/услуг для строительства и текущего ремонта (2300 тендеров). Кроме того, популярными были тендеры по энергоносителям (2200 объявлений), медицинскому оборудованию (2000); пищевых продуктов (1500), фармацевтической продукции (1500).
Некоторые лоты теряли в цене
Задачей системы Prozorro является не только прозрачная закупка, но и поиск лучших подрядчиков по самой низкой (рыночной) цене. Поэтому часто удается сэкономить, снизив стоимость лота. В сентябре было несколько заметных кейсов:
- Тендер на строительство школы с детским садом и безбарьерным пространством в Ворзеле, по результатам которого департамент регионального развития Киевской ОГА (ОВА) сэкономил 4 млн. грн. Цену удалось снизить с 432 до 428 млн грн.
- Покупка 15 систем линейных ускорителей для лечения онкологических заболеваний. Тендер продолжался с мая, его начинали МЗУ. Сначала ожидалось, что технику закупят за 1 млрд. грн., однако победитель предложил поставить аппараты за 541 млн. грн.
В общей сложности публичные заказчики сэкономили 2,5 млрд грн от ожидаемой стоимости. В сентябре заявку на участие в тендерах подали 10 тысяч участников, а в среднем на каждые торги подавали по 2 ценовых предложения.
Тендеры через Prozorro - кто заработал больше всего в сентябре
- Тендер Минобороны, Нацгвардии и Укртрансгаз на поставку дизельного горючего на 2 млрд грн выиграла "Укрнафта";
- Дорожные работы на Днепровщине, Николаевщине и по заказу 40-й бригады тактической авиации за 1,6 млрд грн проведет ООО "Автомагистраль-Юг";
- ООО ”Буд Регион” выиграло тендер на 727 млн грн за ремонт дорог на Днепровщине;
- ООО "Ростдорстрой" - 714 млн грн за дорожные ремонты в Черкасской, Днепровской, Николаевской и Дарницком районе Киева;
- ГК "Автострада" стала победителем тендера также на дорожные работы и получит для этого 687 млн грн.