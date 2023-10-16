Через Prozorro организовали тендеры на 59 млн грн в месяц: самые дорогие лоты

На электронной платформе Prozorro в течение сентября тендеры на публичные закупки объявляли 6 тысяч заказчиков. Всего за месяц провели 22 тысячи торгов. Общая ожидаемая стоимость – 59 млрд грн. Кто что закупал и кто на этом заработал больше всего, рассказали в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Самые дорогие тендеры на Prozorro за сентябрь

В рейтинге самых дорогих электронных закупок первое и второе место сразу забрала Служба автомобильных дорог в Николаевской области. Укравтодор в регионе объявил два тендера на 2,4 млрд грн и 2,2 млрд грн для "эксплуатационного содержания дорог" .

На третьем месте "Укразализныця" - компания закупила 44 новых вагонов за 1,95 млрд грн . Среди них – и вагоны для перевозки людей с инвалидностью. За УЗ следует тендер на реконструкцию тепловых сетей за 1,3 млрд грн , объявивший Департамент инфраструктуры Сумского горсовета.

Закрывает топ-5 самых дорогих тендеров объявления о строительстве лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов и ВПЛ от департамента по строительству и архитектуре Ровенской ОГА (ОВА).

Инфографика: Минэкономики

В сентябре больше всего денег налогоплательщиков направили на закупку по направлениям:

строительство и текущий ремонт – 20 млрд грн;

дорожные работы и услуги – 13 млрд;

энергоносители – 5 млрд грн;

транспортные средства – 3,8 млрд грн;

медицинское оборудование – 1,5 млрд грн.

Что закупают чаще всего

На платформе Prozorro в сентябре чаще всего объявляли тендеры на закупку товаров/услуг для строительства и текущего ремонта (2300 тендеров). Кроме того, популярными были тендеры по энергоносителям (2200 объявлений), медицинскому оборудованию (2000); пищевых продуктов (1500), фармацевтической продукции (1500).

Некоторые лоты теряли в цене

Задачей системы Prozorro является не только прозрачная закупка, но и поиск лучших подрядчиков по самой низкой (рыночной) цене. Поэтому часто удается сэкономить, снизив стоимость лота. В сентябре было несколько заметных кейсов:

Тендер на строительство школы с детским садом и безбарьерным пространством в Ворзеле, по результатам которого департамент регионального развития Киевской ОГА (ОВА) сэкономил 4 млн. грн. Цену удалось снизить с 432 до 428 млн грн. Покупка 15 систем линейных ускорителей для лечения онкологических заболеваний. Тендер продолжался с мая, его начинали МЗУ. Сначала ожидалось, что технику закупят за 1 млрд. грн., однако победитель предложил поставить аппараты за 541 млн. грн.

В общей сложности публичные заказчики сэкономили 2,5 млрд грн от ожидаемой стоимости. В сентябре заявку на участие в тендерах подали 10 тысяч участников, а в среднем на каждые торги подавали по 2 ценовых предложения.

Тендеры через Prozorro - кто заработал больше всего в сентябре