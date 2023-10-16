Через Prozorro організували тендерів на 59 млн грн за місяць: найдорожчі лоти

На електронній платформі Prozorro протягом вересня тендери на публічні закупівлі оголошували 6 тисяч замовників. Загалом протягом місяця провели 22 тисячі торгів. Загальна очікувана вартість - 59 млрд грн. Хто що закуповував та хто на цьому заробив найбільше, розповіли в пресслужбі Міністерства економіки України.

Найдорожчі тендери на Prozorro за вересень

В “рейтингу” найдорожчих електронних закупівель перше і друге місце одразу забрала Служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Укравтодор в регіоні оголосив два тендери на 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн для “експлуатаційного утримання доріг” .

На третьомі місці “Укразалізниця” - компанія закупила 44 нових вагонів за 1,95 млрд грн . Серед них - і вагони для перевезення людей з інвалідністю. За УЗ йде тендер на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн , який оголосив Департамент інфраструктури Сумської міськради.

Закриває топ-5 найдорожчих тендерів оголошення про будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО від департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).

Інфографіка: Мінекономіки

У вересні найбільше грошей платників податків спрямували на закупівлю за напрямами:

будівництво та поточний ремонт – 20 млрд грн;

дорожні роботи та послуги – 13 млрд;

енергоносії – 5 млрд грн;

транспортні засоби – 3,8 млрд грн;

медичне обладнання – 1,5 млрд грн.

Що закуповують найчастіше

На платформі Prozorro у вересні найчастіше оголошували тендери на закупівлю товарів/послуг для будівництва та поточного ремонту (2 300 тендерів). Крім того, популярними були тендери щодо енергоносіїв (2 200 оголошень), медичного обладнання (2000); харчових продуктів (1 500), фармацевтичної продукції (1500).

Деякі лоти втрачали в ціні

Завданням системи Prozorro є не лише прозорі закупівлі, але й пошук найкращих підрядників за найнижчою (ринковою) ціною. Тому часто вдається заощадити, знизивши вартість лоту. У вересні було декілька помітних кейсів:

Тендер на будівництво школи з дитячим садочком та безбар'єрним простором у Ворзелі, за результатами якого департамент регіонального розвитку Київської ОДА (ОВА) заощадив 4 млн грн. Ціну вдалося зменшити з 432 до 428 млн грн. Закупівля 15 систем лінійних прискорювачів для лікування онкологічних захворювань. Тендер тривав з травня, його розпочинали МЗУ. Спершу очікувалось, що техніку закуплять за 1 млрд грн, проте переможець запропонував поставити апарати за 541 млн.

В цілому публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості. У вересні заявку на участь у тендерах подали 10 тисяч учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції.

Тендеры через Prozorro - хто заробив найбільше у вересні