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Економіка
Дата публікації

Через Prozorro організували тендерів на 59 млн грн за місяць: найдорожчі лоти

Тендери через Prozorro, найдорожчі лоти, публічні закупівлі
Найдорожчі тендери на Prozorro стосуються будівництва та поточного ремонту / Колаж: Delo.ua

На електронній платформі Prozorro протягом вересня тендери на публічні закупівлі оголошували 6 тисяч замовників. Загалом протягом місяця провели 22 тисячі торгів. Загальна очікувана вартість - 59 млрд грн. Хто що закуповував та хто на цьому заробив найбільше, розповіли в пресслужбі Міністерства економіки України. 

Найдорожчі тендери на Prozorro за вересень

В “рейтингу” найдорожчих електронних закупівель перше і друге місце одразу забрала Служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Укравтодор в регіоні оголосив два тендери на 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн для “експлуатаційного утримання доріг”.

На третьомі місці “Укразалізниця” - компанія закупила 44 нових вагонів за 1,95 млрд грн. Серед них - і вагони для перевезення людей з інвалідністю. За УЗ йде тендер на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн, який оголосив Департамент інфраструктури Сумської міськради. 

Закриває топ-5 найдорожчих тендерів оголошення про будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО від департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).

Фото 2 — Через Prozorro організували тендерів на 59 млн грн за місяць: найдорожчі лоти
Інфографіка: Мінекономіки

У вересні найбільше грошей платників податків спрямували на закупівлю за напрямами:

  • будівництво та поточний ремонт – 20 млрд грн;
  • дорожні роботи та послуги – 13 млрд;
  • енергоносії – 5 млрд грн; 
  • транспортні засоби – 3,8 млрд грн;
  • медичне обладнання – 1,5 млрд грн.

Що закуповують найчастіше

На платформі Prozorro у вересні найчастіше оголошували тендери на закупівлю товарів/послуг для будівництва та поточного ремонту (2 300 тендерів). Крім того, популярними були тендери щодо енергоносіїв  (2 200 оголошень), медичного обладнання (2000); харчових продуктів (1 500), фармацевтичної продукції (1500).

Деякі лоти втрачали в ціні

Завданням системи Prozorro є не лише прозорі закупівлі, але й пошук найкращих підрядників за найнижчою (ринковою) ціною. Тому часто вдається заощадити, знизивши вартість лоту. У вересні було декілька помітних кейсів:

  1. Тендер на будівництво школи з дитячим садочком та безбар'єрним простором у Ворзелі, за результатами якого департамент регіонального розвитку Київської ОДА (ОВА) заощадив 4 млн грн. Ціну вдалося зменшити з 432 до 428 млн грн.
  2. Закупівля 15 систем лінійних прискорювачів для лікування онкологічних захворювань. Тендер тривав з травня, його розпочинали МЗУ. Спершу очікувалось, що техніку закуплять за 1 млрд грн, проте переможець запропонував поставити апарати за 541 млн.

В цілому публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості. У вересні заявку на участь у тендерах подали 10 тисяч учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції. 

Тендеры через Prozorro - хто заробив найбільше у вересні

  1. Тендер Міноборони, Нацгвардії та Укртрансгаз на постачання дизельного пального на 2 млрд грн виграла “Укрнафта”;
  2. Дорожні роботи на Дніпровщині, Миколаївщині та на замовлення 40-вої бригади тактичної авіації за 1,6 млрд грн проведе ТОВ “Автомагістраль-Південь”;
  3. ТОВ ”Буд Регіон” виграло тендер на 727 млн грн за ремонт доріг на Дніпровщині;
  4. ТОВ “Ростдорстрой ” – 714 млн грн за дорожні ремонти на Черкащині, Дніпровщині, Миколаївщині та у Дарницькому районі Києва;
  5. ГК “Автострада” стала переможцем тендеру також на дорожні роботи і отримає для цього 687 млн грн.
Автор:
Віта Молодан