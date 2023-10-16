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Через Prozorro організували тендерів на 59 млн грн за місяць: найдорожчі лоти
На електронній платформі Prozorro протягом вересня тендери на публічні закупівлі оголошували 6 тисяч замовників. Загалом протягом місяця провели 22 тисячі торгів. Загальна очікувана вартість - 59 млрд грн. Хто що закуповував та хто на цьому заробив найбільше, розповіли в пресслужбі Міністерства економіки України.
- Найдорожчі тендери на Prozorro за вересень
- Тендеры через Prozorro - хто заробив найбільше у вересні
Найдорожчі тендери на Prozorro за вересень
В “рейтингу” найдорожчих електронних закупівель перше і друге місце одразу забрала Служба автомобільних доріг у Миколаївській області. Укравтодор в регіоні оголосив два тендери на 2,4 млрд грн та 2,2 млрд грн для “експлуатаційного утримання доріг”.
На третьомі місці “Укразалізниця” - компанія закупила 44 нових вагонів за 1,95 млрд грн. Серед них - і вагони для перевезення людей з інвалідністю. За УЗ йде тендер на реконструкцію теплових мереж за 1,3 млрд грн, який оголосив Департамент інфраструктури Сумської міськради.
Закриває топ-5 найдорожчих тендерів оголошення про будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів та ВПО від департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (ОВА).Підписуйтесь на наш Telegram канал
У вересні найбільше грошей платників податків спрямували на закупівлю за напрямами:
- будівництво та поточний ремонт – 20 млрд грн;
- дорожні роботи та послуги – 13 млрд;
- енергоносії – 5 млрд грн;
- транспортні засоби – 3,8 млрд грн;
- медичне обладнання – 1,5 млрд грн.
Що закуповують найчастіше
На платформі Prozorro у вересні найчастіше оголошували тендери на закупівлю товарів/послуг для будівництва та поточного ремонту (2 300 тендерів). Крім того, популярними були тендери щодо енергоносіїв (2 200 оголошень), медичного обладнання (2000); харчових продуктів (1 500), фармацевтичної продукції (1500).
Деякі лоти втрачали в ціні
Завданням системи Prozorro є не лише прозорі закупівлі, але й пошук найкращих підрядників за найнижчою (ринковою) ціною. Тому часто вдається заощадити, знизивши вартість лоту. У вересні було декілька помітних кейсів:
- Тендер на будівництво школи з дитячим садочком та безбар'єрним простором у Ворзелі, за результатами якого департамент регіонального розвитку Київської ОДА (ОВА) заощадив 4 млн грн. Ціну вдалося зменшити з 432 до 428 млн грн.
- Закупівля 15 систем лінійних прискорювачів для лікування онкологічних захворювань. Тендер тривав з травня, його розпочинали МЗУ. Спершу очікувалось, що техніку закуплять за 1 млрд грн, проте переможець запропонував поставити апарати за 541 млн.
В цілому публічні замовники заощадили 2,5 млрд грн від очікуваної вартості. У вересні заявку на участь у тендерах подали 10 тисяч учасників, а в середньому на кожні торги подавали по 2 цінові пропозиції.
Тендеры через Prozorro - хто заробив найбільше у вересні
- Тендер Міноборони, Нацгвардії та Укртрансгаз на постачання дизельного пального на 2 млрд грн виграла “Укрнафта”;
- Дорожні роботи на Дніпровщині, Миколаївщині та на замовлення 40-вої бригади тактичної авіації за 1,6 млрд грн проведе ТОВ “Автомагістраль-Південь”;
- ТОВ ”Буд Регіон” виграло тендер на 727 млн грн за ремонт доріг на Дніпровщині;
- ТОВ “Ростдорстрой ” – 714 млн грн за дорожні ремонти на Черкащині, Дніпровщині, Миколаївщині та у Дарницькому районі Києва;
- ГК “Автострада” стала переможцем тендеру також на дорожні роботи і отримає для цього 687 млн грн.