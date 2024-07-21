Украина сэкономила более 14 млн грн на закупке оборудования для противодействия российской пропаганде

Благодаря проведению открытых торгов по закупке оборудования для противодействия российской пропаганде в приграничных областях государству удалось сэкономить 14,43 млн. грн.

Об этом изданию LIGA.net сообщили в Министерстве экономики.

5 марта 2024 правительство приняло распоряжение о выделении 152 млн грн из резервного фонда бюджета Госспецсвязи. Эти средства предназначены для создания специальной сети телерадиовещания в девяти приграничных областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.

Однако, благодаря проведению открытых торгов, где участники предложили более выгодные цены на оборудование, удалось снизить стоимость проекта. В результате общая сумма затрат на создание специальной сети составила 124,4 млн. грн. Дополнительно сэкономив 2,9 млн. грн. по результатам торгов, экономия достигла 30,5 млн. грн.

Напомним, 18 июля Кабинет министров принял решение выделить 16,1 млн. грн. из резервного фонда на создание такой же спецсети еще в четырех областях: Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Из этой суммы 13,2 млн грн поступило из резервного фонда, а 2,9 млн грн сэкономленных средств. Общая смета изменилась со 152 млн грн до 137,57 млн грн, что позволило сэкономить 14,43 млн грн.

В Госспецсвязи отмечают, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства", предусматривающего обеспечение устойчивого функционирования объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойной трансляции телевизионных каналов в мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

РФ пыталась вмешаться в вещание украинских каналов

Напомним, что с начала марта РФ начала активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

28 марта состоялась масштабная попытка внешнего вмешательства в спутниковое вещание украинских телеканалов группы 1+1 media через спутники Astra4A и Hotbird13E, принадлежащие европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.

17 апреля состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и написал , что Украине хорошо известны планы врага, но им не запугать украинцев дезинформационными вбросами и террором.

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