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Украина сэкономила более 14 млн грн на закупке оборудования для противодействия российской пропаганде
Благодаря проведению открытых торгов по закупке оборудования для противодействия российской пропаганде в приграничных областях государству удалось сэкономить 14,43 млн. грн.
Об этом изданию LIGA.net сообщили в Министерстве экономики.
5 марта 2024 правительство приняло распоряжение о выделении 152 млн грн из резервного фонда бюджета Госспецсвязи. Эти средства предназначены для создания специальной сети телерадиовещания в девяти приграничных областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.
Однако, благодаря проведению открытых торгов, где участники предложили более выгодные цены на оборудование, удалось снизить стоимость проекта. В результате общая сумма затрат на создание специальной сети составила 124,4 млн. грн. Дополнительно сэкономив 2,9 млн. грн. по результатам торгов, экономия достигла 30,5 млн. грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, 18 июля Кабинет министров принял решение выделить 16,1 млн. грн. из резервного фонда на создание такой же спецсети еще в четырех областях: Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Из этой суммы 13,2 млн грн поступило из резервного фонда, а 2,9 млн грн сэкономленных средств. Общая смета изменилась со 152 млн грн до 137,57 млн грн, что позволило сэкономить 14,43 млн грн.
В Госспецсвязи отмечают, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства", предусматривающего обеспечение устойчивого функционирования объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойной трансляции телевизионных каналов в мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.
РФ пыталась вмешаться в вещание украинских каналов
Напомним, что с начала марта РФ начала активное глушение спутникового сигнала украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, принадлежащих европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.
28 марта состоялась масштабная попытка внешнего вмешательства в спутниковое вещание украинских телеканалов группы 1+1 media через спутники Astra4A и Hotbird13E, принадлежащие европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat.
17 апреля состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и написал , что Украине хорошо известны планы врага, но им не запугать украинцев дезинформационными вбросами и террором.
Источник фото: ua.depositphotos.com