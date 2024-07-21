Україна заощадила понад 14 млн грн на закупівлі обладнання для протидії російській пропаганді

Завдяки проведенню відкритих торгів із закупівлі обладнання для протидії російській пропаганді у прикордонних областях державі вдалося зекономити 14,43 млн грн.

Про це у коментарі LIGA.net повідомили в Міністерстві економіки.

5 березня 2024 року уряд ухвалив розпорядження про виділення 152 млн грн з резервного фонду бюджету Держспецзв'язку. Ці кошти призначалися для створення спеціальної мережі телерадіомовлення у дев'яти прикордонних областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

Проте завдяки проведенню відкритих торгів, де учасники запропонували більш вигідні ціни на обладнання, вдалося знизити вартість проєкту. В результаті загальна сума витрат на створення спеціальної мережі склала 124,4 млн грн. Додатково зекономивши 2,9 млн грн за результатами торгів, економія досягла 30,5 млн грн.

Нагадаємо, 18 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити 16,1 млн грн з резервного фонду на створення такої ж спецмережі ще у чотирьох областях: Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. З цієї суми 13,2 млн грн надійшли з резервного фонду, а 2,9 млн грн зекономлених коштів. Загальний кошторис змінився зі 152 млн грн до 137,57 млн грн, що дозволило зекономити 14,43 млн грн.

У Держспецзв'язку наголошують, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

РФ намагалася втрутитися в супутникове мовлення українських каналів

Нагадаємо, що від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

28 березня відбулася масштабна спроба зовнішнього втручання у супутникове мовлення українських телеканалів групи 1+1 media через супутник Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

17 квітня відбулися чергові спроби заглушити супутникове мовлення України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це і написав, що Україні добре відомі плани ворога, але їм не залякати українців дезінформаційними вкидами і терором.

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