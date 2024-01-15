В 2023 году количество перевозок украинских компаний в Польшу выросло почти на 18%: в Мининфраструктуры назвали причину

В 2023 году украинские перевозчики выполнили 362 тысяч перевозок в Польшу. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 229 тысяч, в 2022 – 307 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В министерстве отмечают, что количество перевозок выросло за счет импорта топлива и гуманитарных грузов. Из общего количества перевозок за 2023 год 280 тысяч составляют коммерческие перевозки. 68 тысяч – это перевозка топлива и еще около 15 тысяч – перевозка гуманитарных грузов.

Иллюстрация: Мининфраструктуры

"Ключевая причина роста количества перевозок украинских компаний – это реакция на последствия российской вооруженной агрессии. Перевозки топлива, гуманитарных и военных грузов – занимают около 20% из общей структуры всех перевозок. Вместе с тем, украинские перевозчики выполняют рейсы по всей Украине. Они перевозят товары в Харьков, Одессу, Запорожье – и другие прифронтовые регионы, куда рейсы международных перевозчиков в большинстве случаев не выполняются в силу причин безопасности", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, критического влияния на рынок двусторонних перевозок с Польшей это не имеет.

"Вместо этого, по подтверждению Еврокомиссии, Соглашение о транспортном безвизе с Украиной положительно повлияло на все стороны договоренностей", - добавил глава Мининфраструктуры.

В ведомстве отмечают, что в 2023 году польские перевозчики выполнили более 132 тысяч перевозок в Украину. В соотношении двусторонних коммерческих перевозок между странами они занимают 33% на рынке, а украинские перевозчики – 67%. До полномасштабного вторжения доля рынка двусторонних перевозок была на уровне 40% и 60% между польскими и украинскими перевозчиками соответственно.

Иллюстрация: Мининфраструктуры

"Украинская сторона системно находилась в контакте с Министерством инфраструктуры Польши, в частности, в вопросах баланса рынка перевозок и недопущения блокады. За последние месяцы проведен ряд встреч, в том числе при участии польских протестующих".

В конце декабря прошлого года с новой командой Министерства инфраструктуры Польши мы согласовали перечень мер по разблокированию границы. Однако с тех пор никаких изменений по вопросу разблокирования границы не произошло. Со своей стороны мы выполнили те мероприятия, которые обещали. К примеру, запустили отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", однако из-за продолжающейся блокады результаты этого мероприятия увидеть невозможно. Ежедневно польская сторона принимает там только около 30 грузовиков, так что электронная очередь достигает десятков дней ожидания", – пояснил Кубраков.

Протесты польских перевозчиков

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовку на украинской границе, заблокировав работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Причиной акции протеста назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

В их требования входит требование возврата к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, усиление правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в системе "є-Черга" для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур и обеспечение доступа к системе "Шлях".

Ранее сообщалось, что Украина выполнила свою часть договоренностей по разблокированию польско-украинской границы. Их согласовали еще в декабре во время визита представителей польского правительства в Киев. В настоящее время украинские власти ожидают от польской стороны дальнейших шагов.

Напомним, в Европейской комиссии поддерживают сохранность Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.