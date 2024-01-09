АсМАП предлагает европейским перевозчикам альтернативу вместо системы разрешений

Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) ведет переговоры с европейскими грузовыми автоперевозчиками и предлагает вместо возвращения разрешений на грузовые перевозки для украинских перевозчиков найти альтернативное решение.

Об этом рассказал вице-президент АсМАП Владимир Балин во время брифинга, пишет "Укринформ".

По его словам, цель АсМАП разработать алгоритм совместно с партнерами из Польши, Литвы, Венгрии, Румынии и Чехии, который позволит украинским перевозчикам работать в аналогичных рыночных условиях, имеющихся у европейских перевозчиков.

"Наша задача вместе с нашими партнерами: Польшей, Литвой, Венгрией, Румынией, Чехией – сделать алгоритм, который позволит нашим перевозчикам работать в таких же рыночных условиях, как и европейские перевозчики. Если этот алгоритм будет согласован между нами и венграми, словаками, поляками", чехами и литовцами, мы будем готовы идти к своим правительствам и говорить: "вот у нас есть такой алгоритм, он снимет все вопросы". Это очень трудный переговорный процесс", - сказал он.

Балин отметил, что АсМАП уже провел переговоры с венгерскими перевозчиками и представил свои предложения, а на следующей неделе планируются подобные переговоры со словацкими перевозчиками.

По его словам, европейские коллеги настаивают на том, что ситуацию на рынке можно стабилизировать только возвращая разрешения, но украинская сторона пытается доказать, что это не так.

"Продолжается такой непростой процесс. Но цель этих переговоров с венграми и словаками - сблизить наши позиции и сделать невозможным блокирование границы", - добавил Балин.

Забастовка польских перевозчиков

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропускали только одно транспортное средство в час.

Польские перевозчики недовольны условиями, которые имеют их украинские коллеги и требуют отмены ряда решений, среди которых транспортный безвиз. Они хотят, чтобы украинцы вернулись в систему разрешений на грузовые перевозки. Соглашение действует между Украиной и ЕС до конца июня 2024 года, а отменить его на уровне правительства Польши является практически невозможной задачей.

Причиной стачки организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

Прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если оно отменит разрешение на забастовку.

"Единственная возможность прекратить эту блокаду – это фактически решение польского правительства об отмене разрешения на эту забастовку, и просто убрать польских протестующих с дороги и открыть движение для транспортных средств", – замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач