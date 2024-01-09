АсМАП пропонує європейським перевізникам альтернативу замість системи дозволів

Асоціація міжнародних автоперевізників (АсМАП) веде перемовини з європейськими вантажними автоперевізниками та пропонує їм замість повернення дозволів на вантажні перевезення для українських перевізників знайти альтернативне рішення.

Про це розповів віцепрезидент АсМАП Володимир Балін під час брифінгу, пише "Укрінформ".

За його словами, мета АсМАП розробити алгоритм спільно з партнерами з Польщі, Литви, Угорщини, Румунії і Чехії, який дозволить українським перевізникам працювати в аналогічних ринкових умовах, які є у європейських перевізників.

"Наше завдання разом із нашими партнерами: Польщею, Литвою, Угорщиною, Румунією, Чехією - зробити алгоритм, який дозволить нашими перевізникам працювати в таких же ринкових умовах, як і європейські перевізники. Якщо цей алгоритм буде погоджено між нами та угорцями, словаками, поляками, чехами та литовцями, ми будемо готові йти до своїх урядів і казати: "ось у нас є такий алгоритм, він зніме всі питання". Це дуже важкий переговорний процес", - сказав він.

Балін зазначив, що АсМАП вже провів переговори з угорськими перевізниками і представив їм свої пропозиції, а наступного тижня плануються подібні переговори зі словацькими перевізниками.

За його словами, наразі європейські колеги настоюють на тому, що ситуацію на ринку можна стабілізувати лише повертаючи дозволи, але українська сторона намагається довести, що це не так.

"Триває такий непростий процес. Але мета цих перемовини з угорцями і словаками - зблизити наші позиції і унеможливити блокування кордону", - додав Балін.

Страйк польських перевізників

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок і пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Польські перевізники не задоволені умовами, які мають їх українські колеги та вимагають скасувати ряд рішень, серед яких транспортний безвіз. Вони хочуть, щоб українці повернулися до системи дозволів на вантажні перевезення. Наразі, угода діє між Україною та ЄС до кінця червня 2024 року, а відмінити її на рівні уряду Польщі є практично неможливою задачею.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.

Він пояснив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами Євросоюзу, й підписана між Україною та блоком, а не якоюсь окремою країною.

Припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк.

"Єдина можливість припинити цю блокаду – це фактично рішення польського уряду про скасування дозволу на цей страйк, і просто прибрати польських протестувальників з дороги й відкрити рух для транспортних засобів", – заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач