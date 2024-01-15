У 2023 році кількість перевезень українських компаній до Польщі зросла майже на 18%: у Мінінфраструктури назвали причину

У 2023 році українські перевізники виконали 362 тисячі перевезень до Польщі. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 229 тисяч, у 2022 – 307 тисяч.

Про це повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури.

У міністерстві відзначають, що кількість перевезень зросла за рахунок імпорту палива та гуманітарних вантажів. Із загальної кількості перевезень за 2023 рік 280 тисяч складають комерційні перевезення. 68 тисяч - це перевезення палива та ще близько 15 тисяч – перевезення гуманітарних вантажів.

Ілюстрація: Мінінфраструктури

"Ключова причина зростання кількості перевезень українських компаній – це реакція на наслідки російської збройної агресії. Перевезення палива, гуманітарних та військових вантажів – займають близько 20% із загальної структури всіх перевезень. Разом з тим, українські перевізники виконують рейси по всій Україні. Вони перевозять товари до Харкова, Одеси, Запоріжжя – та інших прифронтових регіонів, куди рейси міжнародних перевізників у більшості випадків не виконуються в силу безпекових причин", - зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, критичного впливу на ринок двосторонніх перевезень з Польщею це не має.

"Натомість за підтвердженням Єврокомісії, Угода про транспортний безвіз з Україною позитивно вплинула на всі сторони домовленостей", - додав голова Мінінфраструктури.

У відомстві зазначають, що у 2023 році польські перевізники виконали трохи більше 132 тисяч перевезень до України. У співвідношенні комерційних двосторонніх перевезень між країнами вони займають 33% на ринку, а українські перевізники – 67%. До повномасштабного вторгнення частка ринку двосторонніх перевезень була на рівні 40% і 60% між польськими та українськими перевізниками відповідно.

Ілюстрація: Мінінфраструктури

"Українська сторона системно знаходилась в контакті з Міністерством інфраструктури Польщі, зокрема в питаннях балансу ринку перевезень і недопущення блокади. За останні місяці проведено низку зустрічей, в тому числі за участі польських протестувальників.

Наприкінці грудня минулого року з новою командою Міністерства інфраструктури Польщі ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Проте з того часу жодних змін у питанні розблокування кордону не сталось. Зі свого боку, ми виконали ті заходи, які обіцяли. До прикладу, запустили окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", проте, через триваючу блокаду, результати цього заходу побачити неможливо. Щоденно польська сторона приймає там тільки близько 30 вантажівок, тож електронна черга сягає десятків днів очікування", – пояснив Кубраков.

Протести польських перевізників

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйк на українському кордоні, заблокувавши роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Причиною акції протесту вони назвали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

У їхні вимоги входить вимога повернення до системи видачі дозволів для українських перевізників, посилення правил перевезення за ЄКМТ, запровадження окремої черги в системі "є-Черга" для транспортних засобів із номерами Євросоюзу, створення окремої черги для порожніх фур, та забезпечення доступу до системи "Шлях".

Раніше повідомлялося, що Україна виконала свою частину домовленостей щодо розблокування польсько-українського кордону. Їх узгодили ще в грудні під час візиту представників польського уряду до Києва. Наразі українська влада очікує від польської сторони подальших кроків.

Нагадаємо, у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.