В НБУ спрогнозировали, какую финпомощь от партнеров может получить Украина в июне

Национальный банк ожидает, что Украина в этом месяце получит 2,2 млрд. долларов от МВФ и 1,9 млрд. евро от ЕС.

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Об этом на брифинге заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет "Укринформ".

"В ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи. В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, так что в этом месяце ожидается поступление 2,2 млрд долларов США от МВФ дополнительно до 1,9 млрд евро от ЕС", – отметил Пышный.

Он также напомнил, что бюджетные нужды в мае – первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы.

Добавим, в Минфине сообщили, что за первые пять месяцев 2024 года финансирование госбюджета Украины составило 16,9 млрд долларов США. Из этой суммы помощь от партнеров составила 11,8 млрд. долларов. Среди доноров – Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ.

С февраля 2022 года Украина получила $83,7 млрд. финансовой помощи от партнеров. Украина получила $83,7 млрд. с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило $10,2 млрд.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и других.

В то же время Марченко подчеркнул, что критически важным вопросом является утверждение Конгресс США пакета помощи Украине.

Ранее Марченко рассказал, что в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.