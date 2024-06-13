У НБУ спрогнозували, яку фіндопомогу від партнерів може отримати Україна у червні

Національний банк очікує, що Україна цього місяця отримає 2,2 млрд доларів від МВФ та 1,9 млрд євро від ЄС.

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Про це на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, пише "Укрінформ".

"У найближчі тижні очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги. Зокрема, вже досягнуто угоди на рівні персоналу за четвертим переглядом програми розширеного фінансування, тож у цьому місяці очікується надходження 2,2 млрд доларів США від МВФ додатково до 1,9 млрд євро від ЄС", – зазначив Пишний.

Він також нагадав, що бюджетні потреби у травні – першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

Додамо, у Мінфіні повідомили, що за перші п’ять місяців 2024 року фінансування держбюджету України становило 16,9 млрд доларів США. З цієї суми допомога від партнерів склала 11,8 млрд доларів. Серед донорів – Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ.

З лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів. Україна отримала $83,7 млрд з лютого 2022 року. У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

Водночас Марченко наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

Раніше Марченко розповів, що протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.